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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القصير يبحث مع نظيره الإيفواري استنباط أصناف بإنتاجية عالية من الأرز

وزير الزراعة ونظيره
وزير الزراعة ونظيره الكوت ديفوارى

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع كوبنيان كواسي وزير الزراعة في كوت ديفوار وبحث معه أوجه التعاون الفني في المجالات الزراعية المختلفة منها البحث العلمي واستنباط الأصناف ذات الانتاجية العالية في الأرز وكذلك  التدريب وبناء القدرات بالمركز المصري الدولي للزراعة.
 

وخلال اللقاء استعرض القصير التجربة المصرية والنهضة التي تشهدها في مجال الزراعة والمشروعات القومية الكبرى من أجل تحقيق الأمن الغذائي، كما أكد على توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه للأشقاء الأفارقة ، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر مكافحة التصحر (cop 15) المنعقد حاليا بالعاصمة الايفوارية أبيدجان .
 

ووجه القصير الدعوة لنظيره الايفواري لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة وقام بتسليمه نسخة مقترحة من مذكرة التفاهم للتعاون في المجال الزراعي بشكل عام حتى يتسنى توقيعها في القاهرة ، وأشار القصير الي ان زيارة الوزير الايفواري ستكون فرصة للاطلاع على النهضة التنموية في قطاع الزراعة المصرية .


ومن جانبه أعرب "كواسي" عن سعادته بما عرضه نظيره المصري وخاصة في مجال زراعة الأرز نظرًا لأنه يعتبر من المحاصيل الاستراتيجية الهامة غذائيًا للشعب الايفواري وأضاف بأنه سوف يقوم بارسال وفد فني من الجانب الايفواري للقاهرة وذلك للإطلاع علي الخبرة المصرية على ان يلتحق بهم لحضور اجتماع موسع للجانبين لمناقشة كل أوجه التعاون المشترك بين مصر وكوت ديفوار.
 

وفي سياق متصل عقد القصير اجتماعا مع السيد رسلان ادلجارييف  مستشار الرئيس الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي لتغير المناخ وتناول اللقاء التعاون الثنائي وتسهيل إجراءات تبادل السلع الزراعية بين مصر وروسيا .
 

كما تناول اللقاء استضافة مصر لقمة المناخ القادمة "cop 27" في شرم الشيخ نوفمبر القادم 
حضر الاجتماعات السفير وائل بدوي سفير مصر في كوت ديفوار والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

وزير الزراعة الارز استنباط الأصناف السيد القصير وزير الزراعة استصلاح الاراضى

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