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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أول دليل على وجود الفضائيين.. صورة لـ طبق طائر عمرها 51 عامًا

طبق طائر
طبق طائر

اكتشف الخبراء أول دليل واضح على وجود أجسام فضائية زارت كوكب الأرض منذ 51 عامًا، بعد عرض صورة عالية الدقة التقطها رسام خرائط (ملاح) لجسم غامض يبدو أنه طبق فضائي.

 

التقط رسام خرائط يُدعى «سيرجيو لوايزا» صورة الطبق الفضائي المذهلة عام 1971 من أثناء تحليقه في سماء كوستاريكا لتصوير الغابة المطيرة أدناه لمشروع الطاقة الكهرومائية.

ورصد لويزا الطبق الطائر وهو يحلق فوق بحيرة كوت،  ضمن عدد من الصور التي وثقت الغابات المطيرة في فواصل زمنية مدتها 20 ثانية لصالح المعهد الجغرافي الوطني في كوستاريكا.

 

المثير للدهشة أن الصورة - المأخوذة من ارتفاع 10000 قدم - أظهرت قرصًا معدنيًا يطير على ارتفاع منخفض فوق الأرض.

تم رصد الجسم الغامض بعد عقد من الزمن فقط في الثمانينيات عندما تمت دراسة السلبيات بحثًا عن طرق محتملة لربط بحيرة كوت ببحيرة أرينال لاجون القريبة.

 

وأشار الخبراء إلى الصورة على أنها أوضح" صورة عالية الجودة لجسم طائر تم التقاطها على الإطلاق - وفقًا لمراسلة نيويورك تايمز ليزلي كين.

 

وقالت: "كان هناك قرص معدني طائر وترى بوضوح الشمس تنعكس على هذا الكائن المستدير الذي يحتوي على نقطة صغيرة في الأعلى والمهم فيه أنها كانت صورة حكومية.

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