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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تنمية الولاء للشباب.. وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لهيئة عمليات القوات المسلحة

الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي وزيرالدفاع

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، البحث الرئيسى لهيئة عمليات القوات المسلحة بعنوان "الرؤية المستقبلية لتنمية الولاء والإنتماء للشباب المصرى فى ظل المتغيرات المعاصرة" وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الخبراء الإستراتيجيين والمفكرين.

بدأت مراسم مناقشة البحث بكلمة اللواء أ ح أحمد فتحى خليفة رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة قدم خلالها الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة لما تقدمه من كافة أوجه الدعم للإرتقاء بالمستوى البحثى داخل القوات المسلحة ومعاونة كافة أجهزة الدولة المصرية فى مجابهة كل ما يخص الوطن من أزمات وتحديات.

وشارك فى إعداد البحث نخبة من الخبراء الإستراتيجيين والباحثين فى مجال الأمن القومى من مختلف أفرع وأسلحة القوات المسلحة وعدد من الشخصيات العامة والمفكرين، وإنتهى البحث إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة لتفعيل دور كافة الأجهزة المعنية بالدولة للإضطلاع بدورها لتنمية الولاء والإنتماء للشباب المصرى فى ظل المتغيرات المعاصرة.

وفى نهاية البحث نقل الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور ، مؤكداً أهمية إتباع أحدث الأساليب العلمية فى التخطيط والإعداد لمعالجة المشكلات ، مشيداً بالجهد المبذول فى البحث وأهميته فى دعم الجهود الوطنية المخلصة لإعلاء مصلحة الوطن.

حضر مناقشة البحث عدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية.

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الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع هيئة عمليات القوات المسلحة القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة

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