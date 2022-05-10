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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: التضخم أكبر تحد يواجهنا .. ودول العالم تعاني من تبعاته

صدى البلد

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال خطابه بشأن خطته لمكافحة التضخم وتخفيض التكاليف للأسر العاملة، إن حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا كانت إحدى الأسباب الرئيسية للتضخم وارتفاع أسعار الغذاء عالمياً.

وأشار بايدن إلى أن "أوكرانيا تمتلك ملايين الأطنان من الحبوب التي لا تستطيع نقلها إلى الأسواق العالمية حالياً",

وأضاف بايدن:"كل دول العالم تعاني تبعات التضخم حاليا" و"لن أتدخل في قرارات الفيدرالي الأميركي لكنني أؤمن أن التضخم هو أكبر تحدٍ يواجهنا حاليا".

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وتابع بايدن:"نعمل على خفض التكاليف اليومية للأميركيين وخفض العجز".

وأوضح بايدن أن "دول عدة في العالم دفعت إلى أكبر استخدام للاحتياطي الاستراتيجي من النفط لمواجهة ارتفاع الأسعار".

وتابع:"سنجعل شركات النفط تدفع الضرائب إن لم تستخدم مناطق امتيازاتها لإنتاج مزيد من النفط".

بايدن التضخم روسيا أوكرانيا النفط

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