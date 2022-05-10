عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسمة وهبة: نشعر بالحزن على وفاة مارينا صلاح.. فيديو

الإعلامية بسمة وهبة
الإعلامية بسمة وهبة

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن حادث وفاه مارينا صلاح اليوم حزين جدا ومؤلم، رحمها الله، وأتمنى أن يلهم أهاليها الصبر والسلوان.

وأضافت بسمة وهبة، خلال تقديمها برنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، انه "نشعر بالحزن، لأن المريضة لم تكن مصابة بأي مرض خطير، كما أنها كانت شابة وأم وكانت ستخضع لأشعة على عينها، وفارقت الحياة.

وتابعت مقدمة برنامج “90 دقيقة”، أن هناك أسئلة كثيرة يجب أن نجيب عليها، منها هل ما حدث قضاء وقدر أم خطأ طبي؟!هل نوع الأشعة يجب أن يخضع المريض لاختبار حساسية لكي يقوم بإجرائها".

وأشارت بسمة وهبة، إلى أن وفاة المواطنة مارينا  صلاح مؤسف، موضحةً: "شعرت بتعب في عينها، وأخبرتها المسشتفى بأنها ستخضع لأشعة بالصبغة، وقالت إنها ليست مصابة بالحساسية من الصبغة، فخضعت للأشعة، وفجأت شعرت بالدوار وأغمى عليها، وفي اليوم التالي مباشرة توفت".

 

بسمة وهبة الصبغة عينة الاعلاميه بسمة وهبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10-5-2022

انفصال البلوجر أحلام عادل عن زوجها بعد أسابيع من الزفاف الأسطوري

وماتت مارينا صلاح| قصة ضحية الخطأ الطبي.. وكارثة حول أشعة صبغة العيون

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 10-5-2022

مجبتش إزازة خمرة.. قصة طلاق البلوجر "أحلام عادل" وأغرب سبب للانفصال

السيسي لـ الباجا: أحملك المسئولية أمام الله لاختيار قضاة لصياغة قانون الأحوال الشخصية

بعد طلاق ابنته.. والد ياسمين صبري يخرج عن صمتة و يهدد بالقانون

مارينا صلاح.. زوجة وأم دخلت المستشفى للكشف على عينها فخرجت جثة هامدة (القصة كاملة)

ترشيحاتنا

30 دقيقة .. الزمالك وإنبى 0/0 ..هدف ملغي.. وكرة السعيد ترتطم بالقائم

أستاذ جراحة عيون:لا يوجد مكان يقوم باختبار الحساسية عند إجراء أشعة الصبغة..فيديو

فرص عمل.. وزير النقل: جميع المشروعات القومية مستمرة ولا توقف للعمل فيها

وزير التعليم يرفض دخول طلاب الثانوي لجان الامتحانات بورق أبيض

الرئيس الأمريكي: نعمل على إعادة الحبوب الأوكرانية إلى السوق العالمية

بسمة وهبة: نشعر بالحزن على وفاة مارينا صلاح.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنمية الولاء للشباب.. وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لهيئة عمليات القوات المسلحة

طريق غامض من الطوب.. اكتشاف غريب في قاع المحيط الهادي

أول دليل على وجود الفضائيين.. صورة لـ طبق طائر عمرها 51 عامًا

كريم النبوى توأم نور.. يهوى كرة القدم ولا يفكر في التمثيل.. صور

فيديو

أم تستغيث من عدم رؤية أطفالها بسبب والدهم.. ما القصة.. فيديو جراف

مربوحة.. مشوار الفنانة رحمة من مسرح الكلية إلى سلم النجومية.. فيديو جراف

دنيا عبد العزيز: كنت قلقانة من المداح 2 فى البداية.. فيديو

تنمية الولاء للشباب.. وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لهيئة عمليات القوات المسلحة

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

د/علاء الشال

كيف تقضي أجمل عشرين عاما في حياتك؟

خالد الشناوي

احذروا كتب الصلابي مؤرخ الجماعة الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ