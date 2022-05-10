بسمة وهبة: نشعر بالحزن على وفاة مارينا صلاح.. فيديو

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن حادث وفاه مارينا صلاح اليوم حزين جدا ومؤلم، رحمها الله، وأتمنى أن يلهم أهاليها الصبر والسلوان.

وأضافت بسمة وهبة، خلال تقديمها برنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، انه "نشعر بالحزن، لأن المريضة لم تكن مصابة بأي مرض خطير، كما أنها كانت شابة وأم وكانت ستخضع لأشعة على عينها، وفارقت الحياة.

وتابعت مقدمة برنامج “90 دقيقة”، أن هناك أسئلة كثيرة يجب أن نجيب عليها، منها هل ما حدث قضاء وقدر أم خطأ طبي؟!هل نوع الأشعة يجب أن يخضع المريض لاختبار حساسية لكي يقوم بإجرائها".

وأشارت بسمة وهبة، إلى أن وفاة المواطنة مارينا صلاح مؤسف، موضحةً: "شعرت بتعب في عينها، وأخبرتها المسشتفى بأنها ستخضع لأشعة بالصبغة، وقالت إنها ليست مصابة بالحساسية من الصبغة، فخضعت للأشعة، وفجأت شعرت بالدوار وأغمى عليها، وفي اليوم التالي مباشرة توفت".