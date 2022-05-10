بتوجيهات من الرئيس .. كامل الوزير: إنشاء ترسانة عالمية في ميناء السويس

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إنه هناك توجيه من الرئيس السيسي بالتعاون مع قناة السويس والقوات المسلحة لتطوير ترسانات بحرية في ميناء الإسكندرية وميناء السويس.

أضاف كامل الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" بدأنا بـ 2 ترسانة في الاسكندرية لتطويرها كي تنتج قاطرات ومراكب بأطوال تصل لـ 100 متر ".

ولفت كامل الوزير :" يتم العمل على إنشاء ترسانة عالمية في ميناء السويس بمشاركة القطاع الخاص وهيئة قناة السويس والقوات المسلحة ووزارة النقل".

وأكمل كامل الوزير :" أصبح لدينا الآن حوالي 35 مركب نقل بحري ونحتاج إلى أن يكون حجم الاسطول 3 أضعاف الوضع الحالي لنقل الصادرات والواردات ".

وتابع كامل الوزير :" نعمل على جلب مستثمرين وشركات نقل بحري للاستثمار في مصر والمشاركة في أسطول النقل البحري، كي يكون لدينا أكثر من 150 مركب مصري لنقل الصادرات والواردات ".