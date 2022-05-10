تعليق أحمد سامى بعد فوز سيراميكا كليوباترا على الجونة فى الدوري

أعرب الكابتن أحمد سامي، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا، عن سعادته بتحقيق الفوز على حساب الجونة اليوم بنتيجة ٣-٢، في الجولة ١٨ من بطولة الدوري.

قال سامي، إن الفوز مهم في بداية مهمة الجهاز الفني الجديد، موضحاً أنه عمل على تحسين شكل الفريق في الملعب والأمور تغيرت للأفضل في الشوط الثاني.

وأفاد بأن مباريات الدور الثاني للدوري كلها صعبة، والجهاز الفني يسعى لاستغلال فترة التوقف الدولي المقبلة، موجهاً الشكر إلى الكابتن هيثم شعبان، وجهازه المعاون، على جهدهم مع الفريق الفترة الماضية.

وواصل أن النائب محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، لا يبخل بأي شيء على الفريق، ويحرص على توفير احتياجاته، متمنياً أن ينجح سيراميكا كليوباترا في تحقيق نتائج جيدة الفترة المقبلة