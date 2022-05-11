كيف تسهم قرارات السيسي اليوم في نمو ودعم الصناعة.. وخبراء: تساهم في خفض الأسعار.. وطمأنة القطاع الخاص

الجيوشي: قرار استثناء مستلزمات الإنتاج من الاعتماد المستندى يساهم في نمو الصناعة

غرفة مواد البناء: قرار استثناء مستلزمات الإنتاج من الاعتماد المستندي يدعم الصناعة

غرفة الملابس الجاهزة : قرار الرئيس إنقاذ للصناعة وفتح المصانع من جديد

رشاد عبده: قرار السيسي بشأن مستلزمات الإنتاج يساهم في تخفيض الأسعار

وجه الرئيس السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.



نمو الصناعة

أكد طارق الجيوشى عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ، أن نمو الصناعة المحلية هو الضامن الحقيقي لاستمرار تحقيق معدلات نمو نستطيع من خلاله تجاوز معدلات التضخم بالأسواق المحلية وهذا ما سيتم بعد تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج من قرار فتح الاعتماد المستندي.

وأشار الجيوشى فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" الى أن القرار ورغم استمرار الازمة الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم العالمي يؤكد على قدرة الدولة المصرية على مواجهة جميع التحديات والأزمات العالمية وتحديدًا الاقتصادية منها

ونوه إلى أن تشغيل المصانع المحلية بكامل طاقتها الإنتاجية هو بمثابة صمام الأمان للدولة المصرية تحت مظلة القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال إن تعليمات الرئيس تؤكد بلا شك حرص الدولة المصرية علي دفع القطاع الخاص المصري، وتحديدًا بالقطاع الصناعي، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والتي تتأثر بها الصناعة المصرية بالتأكيد

ولفت إلى أن القطاع الخاص المصري لديه من الخبرات والقدرات ما يستطيع من خلاله تعزيز جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضاف أن صناعة الحديد والصلب على وجه التحديد من الصناعات الاستراتيجية التي تستوجب استمرار الدولة في إجراءاتها الداعمة لها، ومن هنا يتأكد للجميع أن توقف خطوط الإنتاج أو تشغيلها بشكل جزئي جراء أسباب من السهل تجاوزها، هو بمثابة إهدار لقدرات الدولة المصرية ممثلةً في المصانع المملوكة للدولة أو التابعة للقطاع الخاص.



دعم الصناعة وطمأنة القطاع الخاص

قال الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى تستثنى مستلزمات الإنتاج من قرار فتح الاعتماد المستندى والاكتفاء بالتحصيل المستندى خطوة جيدة وجاءت في توقيت مناسب، لدعم الصناعة وطمأنة القطاع الخاص والمستثمرين والمواطنين.

وأضاف "الدسوقي"، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن القطاع الصناعي يثمن قرارات الرئيس وداعم لمبادرة الرئيس ونظرة للحكومة لدعم القطاع الخاص ورجال الأعمال، خاصة القطاع الصناعي الذي لا يزال يحتاج دعما كبيرا وقرارات سريعة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، تتناسب مع معالجة التحديات والتعامل مع الوضع الحالي، خاصة التي أثرت على سلال الإمداد للخامات وارتفاع الأسعار وحركة التجارة والشحن.

وأكد ان المجتمع الصناعى نادى بضرورة ، إلغاء قرارات البنك المركزي الخاصة بفتح الاعتماد المستندى علي الفور والخاصة باستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج والمعدات بنظام الاعتمادات البنكية لتأمين احتياجات المصانع والمواطنين كحد الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأزمات العالمية.

وأكد الدسوقي، أن “الصناعة الوطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل فاتورة استيراد المنتجات نهائية الصنع إذا تمكنا من توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج، ودعم حقيقي لجميع أجهزة الدولة للقطاع الصناعي في كل ما من شأنه رفع تنافسية الصناعات المحلية، والنفاذ إلى الأسواق العالمية، حيث إننا في حالة نجاحنا في ذلك نستطيع أن نصل إلى تحقيق حلم الرئيس واستراتيجية الدولة لزيادة وتنمية الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار”.

إنقاذ للصناعة وفتح المصانع من جديد

أكد المهندس محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات ان تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من قرار البنك المركزي بفتح الاعتماد المستندى على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل بمثابة انقاذ للصناعة المصرية.

وأضاف عبد السلام فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" ان المصانع أصبحت تعانى من وجود عجز كبير في توفير مدخلات الإنتاج ما أثر سلبا على السوق المحلي وأدى الى زيادة الاسعار، لافتا الى أن توافر مستلزمات الإنتاج سيؤدى الى اعادة تشغيل المصانع بطاقتها الانتاجية وبالتالى خفض الأسعار.



ولفت الى أن العودة للنظام القديم والخاص بالاستيراد من خلال مستندات التحصيل سوف يوقف لجوء البعض إلى التحايل أو التهريب أو أي طريقة غير شرعية لادخال الملابس او مستلزمات الانتاج بهدف توفير احتياجات المواطن وينتج بدلا من ذلك.

وأشار الى ان قرار الاستثناء سيؤدى الى اعادة فتح عدد من المصانع الصغيرة والمتوسطة التى أغلقت ابوابها بعد انتهاء اجازة عيد الفطر وذلك بسبب ندرة الخامات الموجودة بالسوق وارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق ما أدى إلى توقف وتعطل الإنتاج.

تخفيض الأسعار

أشاد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: بقرار الرئيس السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد، ووصفه بأنه يعتبر تعديل لقرارات المركزي بما يتناسب مع المستجدات.



و أضاف "عبده" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن القرار من شأنه أن يسهل عمليات الاستيراد، مما يعني سيولة في السوق المصرية، و رواج أكثر لعمليات البيع والشراء.

أوضح الخبير الاقتصادي، أن التسهيلات التي يحملها القرار لرجال الأعمال و المستوردين ستزيد من وجود السلع اللازمة للمواطن المصري، مما يؤدي لخفض الأسعار، و تقليل نسب التضخم.