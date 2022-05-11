حسن عبدالحميد: لجأت لتقنية real tracking system التي تستخدم لأول مرة بملاعب الإمارات

كشف المخرج المصري حسن عبدالحميد مخرج حفل كأس رابطة المحترفين الإماراتية أنه لجأ إلى تقنية real tracking system التي تستخدم لأول مرة بملاعب دولة الإمارات ، مشيرا إلى أنه حرص من خلال العرض علي إعلاء قيم التسامح والروح الرياضية واللعب النظيف في ملاعبنا .



وأضاف حسن عبدالحميد في تصريحات صحفية أن العرض حمل العديد من الرسائل التي تدعو إلى العودة لجذور وقيم دولة الامارات الراسخة منذ اتحادها والتي تدعو الى التعايش السلمي و التسامح ونبذ التعصب بين كل أبناء هذا الوطن والمقيمين على أرضه.



وأشار إلي أن العرض الفني انقسم الى ستة لوحات فنية متنوعه على مستوى التشكيل والتقنية الفنية المتبعة .. اللوحة الاولي تدور حول القيم والمبادئ التي نريد ترسيخها في منظومتنا الكروية برسائل واضحة ومباشرة من خلال عبارات مكتوبة تظهر في شكل فني تفاعلي على أرضية الملعب تتداخل مع مقاطع مصورة لجماهير كرة القدم الإماراتية التي تعتبر المصدر الاول لمتعه اللعبة وسر انتشارها وتؤكد هذه العبارات المنتشرة علي ارض الملعب على قيم التنافس الشريف واللعب النظيف والروح الرياضية.

أما اللوحة الفنية الثانية فتدور في قالب من الخيال والابهار البصري حول فكرة التسامح التي بني عليها نسيج وترابط المجتمع الاماراتي عبر الزمان فمن خلال سبعه بناة يظهرون في ارضيه الملعب يحملون مطارق ذهبيه كدلاله رمزية عن رحلتهم في البحث والتنقيب عن قيمة التسامح في روح الإنسان تتشكل في ارض الملعب النخلة الذهبية التي تخرج من ارض الامارات ارض التسامح و التي سرعان ما تتحول الي شعار دوله الامارات كدلاله علي القيمة والاصالة التي تشكلت منها وحرص أبناءها على استمرار تفردها وازدهارها بين الامم في كل مجالات الحياة وما يحمله الانسان الاماراتي من صفات البطولة وانعكاس ذلك على كرة القدم التي افرزت العديد من المواهب على مدار الزمن في الماضي والحاضر والمستقبل وارتباط هؤلاء اللاعبين بأندية الرابطة التي نحتفي بها وبإنجازات انديتها في نهائي كأس الرابطة 2022 .. و في اللوحة الفنية الثالثة والتي تعد بمثابة امتداد للوحة الثانية يتشكل علي صفحات شعار الدولة ذكريات التتويج لبطولة كأس الرابطة منذ العام 2008 وحتي 2021.

وفي اللوحة الرابعة استعرض من خلال الاطياف والظلال الخيالية ابراز مهارات كره القدم باختلاف اشكالها .. وفي اللوحة الخامسة تتشكل من الذهب المنصهر ملامح كأس البطولة في رحله البحث عن الفائز الجديد .. وفى اللوحة السادسة نصل الى نهاية العرض الفني حيث يجتمع البناة السبعة بمطارقهم الذهبية ويتحدون في تشكيل كأس بطولة رابطة المحترفين الإماراتية في نسختها لعام 2022 .

يشار إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كان قد حرص على حضور المباراة النهائية لكأس رابطة المحترفين، والتي أقيمت على استاد محمد بن زايد بأبوظبي، وشهدت تتويج فريق العين بلقب البطولة.



وثمّن الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد كرة القدم، تشريف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، المباراة النهائية، وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي في تصريح صحفي: «تشريف سموّه للنهائي في ملعب المباراة مثّل أكبر عيدية للرياضيين وللبطولات المحلية، وهو ما اعتدناه من القيادة الرشيدة، في دعمها المتواصل للرياضة والبطولات المحلية».