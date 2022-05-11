صحابك بيقولوا عليك إيه.. إجابات مضحكة من الشباب| فيديو

الشعب المصري معروف بحبة للضحك و الهزار ، و من المعروف أن بين كل مجموعة من الأصدقاء صفات و أسماء يطلقونها علي بعضهم البعض.

و قامت عدسة صدى البلد بسؤال الشباب الاصدقاء ما هي الصفة المعروف بيها وسط صحابك.



حيث قال أحمد انة معروف بقوه شخصيتة موضحا " انا دايما اللي بقول نخرج فين و امتي " و تابع انا اصغرهم سنا و لكني اكبرهم نضجا.



بينما قالت ليلى انا معروفة اني ال " السوسة " بتاعت الشلة عشان دايما ببقى فاهمة كل حاجة و مش باين عليا حاجة.



و اضاف حسن : انا معروف باني الحبيب اللي فيهم عشان كل يوم بحب بنت و ألجأ لصحابي عشان اخد نصائحهم و في الاخر الموضوع بيفشل.