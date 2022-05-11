حظر الطيران السبب.. سفير السعودية في المغرب يكشف تفاصيل واقعة المواطن التائه

وصل المواطن السعودي فهد الزهراني التائه في المغرب، إلى مطار الملك سعود بالمملكة العربية السعودية، بمتابعة أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز.

وكشف سفير السعودية في المغرب، عبدالله الغريري، تفاصيل واقعة الشاب السعودي التائه في المغرب فهد الزهراني، حسب فضائية "العربية".

وأوضح أنه لم يرد أي اتصال من عائلة الشاب قبل انتشار مقطع الفيديو الخاص به عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه تم التواصل مع أسرته في المملكة للتأكد من هويته، وطُلب منها إرسال الوثائق التي تثبت هويته.

وأكد سفير السعودية أنه حسب إفادة والد الزهراني، فإن الشاب الذي وصل في وقت سابق اليوم للمملكة، قد دخل المغرب في رحلة سياحية لمدة شهرين، واضطُر للبقاء هناك بسبب حظر الطيران الذي شهده المغرب في شهري ديسمبر ويناير الماضيين، متوقعا تعرض الشاب لمشاكل صحية أدت لبقائه إلى ما بعد فتح الأجواء المغربية.

وأشار إلى عدم ظهور أي مشكلات صحية على الشاب خلال تواجده بالسفارة السعودية، وإن بدا عليه بعض التشتت الذهني، والذي اتضح من خلال تذكره لبعض الأشياء ونسيانه لأخرى، مؤكدا أنه اتضح صحة أسماء العائلة التي قدمها الشاب للسفارة.

وقال السفير السعودي إن الشاب لم يمنح السفارة إجابة واضحة بشأن أسباب فقدانه لوثائق سفره، كما لم يتسن للسفارة التأكد من روايته المتعلقة بإحراق جواز سفره.

وأضاف أن السفارة لم تعلم أي شيء عن وجود هذا الشاب في المغرب إلا بعد انتشار مقطع الفيديو، موضحا أنه بسؤال عائلته عن أسباب عدم إبلاغ السفارة بتغيبه، خاصة أنه يتواجد في المغرب منذ نوفمبر 2021، فأجابوا بأنهم كانوا على تواصل معه على فترات متفرقة، وكان الشاب يطمئنهم على أحواله باستمرار.

وشدد على أن المعلومات التي كانت لدى أسرة الشاب عن أحواله بدت غير دقيقة، حيث من الواضح أنه ظل يعاني لفترة، موضحا أن عائلته لم تتحدث مع السفارة عن حالة الشاب الصحية.

يأتي ذلك بعدما ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بمقطع فيديو يظهر فيه شاب سعودي مضطرب، يعيش مشردا في شوارع المغرب بعد أن فقد كل ممتلكاته ولا يتذكر سوى اسمه.

وبعد انتشار الفيديو وجه أمير منطقة الباحة السياحية، الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بمتابعة حالة المواطن السعودي، والتواصل مع الجهات المختصة لحين عودته إلى أسرته.