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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشوى مصطفى: استسلمت للتنميط وضيعوا عليا فرصة الحياة

نشوى مصطفى
نشوى مصطفى

كتبت الفنانة نشوى مصطفى عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”: حلمى انى اكون ممثلة بدايته كانت وانا عندى ١١ سنة ، كانت اول مرة اشوف فيلم باب الحديد  الممثل اللي بيعمل دور قناوى سحرنى  مكنتش اعرف اسمه ولا اعرف انه مخرج ولا كنت افهم يعنى ايه مخرج".

وأضافت نشوى مصطفى :" اتوحدت مع احساس عينيه  واللي لحد دلوقتى مع احترامى لكل عباقرة واساتذة التمثيل مشفتش مساحة الصدق القصوى غير فى عنين يوسف شاهين وهو  قناوى".

وأوضحت نشوى مصطفى :"  طفلة عندها ١١ سنة احلامها شبت خارج حدود اسوار  طبقة اجتماعية متفهمش يعنى ايه لما يسألوها عايزة لما تكبرى تطلعى ايه تقول لهم عايزة ابقى ممثلة،  حاربت علشان اكون ممثلة  وقدرت،  بس معرفتش احارب علشان اكون ممثلة زي ماكنت اتمنى".

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واختتمت نشوى مصطفى :"استسلمت للتننميط احياناً كنت باقدر افلفص ،بس وانا باقرب من النهاية  باعتذر لنفسى انى بمساعدة اخرين استسلمت وحرمتنى من متعة انى اكون زي مااتمنيت  ضيعت وضيعوا عليا فرصة الحياة الحمد لله فى كل الاحوال  الحمد لله دايماً .. الحمد لله".

 

 

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