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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

عمرو أديب ناعيًا شيرين أبو عاقلة: دفعت ثمن مهنتها وجنسيتها وواقعها الفلسطيني

شيرين أبو عاقلة
شيرين أبو عاقلة

نعى الإعلامي عمرو أديب،  شيرين أبو عاقلة أشهر صحفية فلسطينية التي أستشهدت صباح اليوم برصاصة في الرأس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها.

وكتب عمرو أديب  عبر حسابه بموقع تويتر: رحم الله شرين ابو عاقلة كانت أفضل مراسلة فى العالم العربى دفعت ثمن مهنتها وجنسيتها وواقعها الفلسطينى والعربى المؤلم .. للمرة المليون يشاهد العالم الحقيقة الإسرائيلية بدون تجميل ولا شعارات.. هم قتله قتله قتله.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة "الجزيرة" برصاصة في الرأس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها.

كما أشارت السلطات الصحية في فلسطين إلى إصابة الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر، موضحة أن وضعه مستقر، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفي وقت سابق، أعلنت قناة الجزيرة إصابة مراسلتها في الأراضي الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال تغطيتها لتوغله واقتحامه مخيم جنين.

يشار إلى أن شيرين أبو عاقلة هي صحفية فلسطينية، وُلدت عام 1971 في القدس وتعمل مع شبكة الجزيرة الإعلامية.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت بإصابة عدد من المواطنين والصحفيين، برصاص الاحتلال بينهم إصابات خطيرة بعد اقتحام الاحتلال لمخيم جنين.

وحاصرت قوات الجيش الإسرائيلي أحد المنازل في المخيم وسط اشتباكات مسلحة، كما أطلق جنود الاحتلال النار بشكل عشوائي ما أدى تسجيل عدد من الإصابات الخطيرة.

شيرين فلسطين الصحة الاحتلال الاسرائيلي القدس الصحة الفلسطينية

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