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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية: نتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير توريد القمح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة تتخذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة لتيسير وانتظام منظومة توريد القمح من المزارعين إلى الصوامع ونقاط الاستلام والتي تم تجهيزها لاستقبال 246 ألف طن من القمح.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم لمناقشة آخر مستجدات منظومة توريد القمح بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام، مديري مديريات الزراعة والتموين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، حيث وجه المحافظ جميع الحاضرين، بالمرور اليومي علي الشون والصوامع وعرض تقريرها بالتنسيق مع غرف العمليات المركزية بالمحافظة والفرعية والتعامل الفوري والإيجابي مع المواقف الطارئة.

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ووجه محافظ الغربية رؤساء المراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة بشكل دوري في محيط الصوامع والشون ومواقع التخزين إلى جانب تصميم إرشادات وتخصيص سيارات تجوب شوارع القرى بجميع الوحدات المحلية للتوعية لحث المزارعين على توريد القمح والتنسيق مع مديرية التموين لنقل القمح عن طريق سيارات المراكز والمدن إلى الصوامع في حالة امتلاء مواقع التخزين للتسهيل على المزارعين عملية التوريد.

وفي سياق آخر وجه المحافظ بالتواصل مع الشركة الوطنية للطرق لعدم اعتراض السيارات المحملة بالقمح مع تكليف وكيل وزارة الأوقاف بتوجيه الأئمة خلال خطبة الجمعة بإرشاد المزارعين على توريد القمح للشون، في حين كلف اللواء السكرتير العام بانتداب بعض من العاملين بالوحدات المحلية لهم خبرة في مجال الحاسب الآلي إلى الشون خلال فترة توريد القمح.

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كما وجه رحمي مديريتي الزراعة والتموين لزيادة عدد عمال التحميل بالشون مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه غير الملتزمين بتوريد كميات القمح المنصوص عليها في القرار الوزاري.

يذكر أن مواقع التخزين المختلفة بالمحافظة مستعدة لاستقبال 246 ألف طن من القمح في 22 موقعًا تخزينيًا طبقاً للمواصفات ووفقا للضوابط الموضوعة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

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