الجيزة: التحفظ علي 44 توك توك داخل حدائق الاهرام ورفع1200 حالة إشغال

شنت محافظة الجيزة حملات لضبط مركبات التوك توك بقطاع هضبة الأهرام في ضوء تنفيذ قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بحظر سير مركبات التوك توك بالقطاع وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وقامت محافظة الجيزة بضبط ١٢ توك توك مخبأة داخل جراجات بالقطاع بالإضافة الي ضبط ٣٢ مركبة توك توك تخالف قرار السير خلال حملات علي مدار يومين اشترك فيها حي الهرم وقطاع الهضبة وجهاز السرفيس وإدارة المرور وقد تم مصادرة المركبات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشملت حملات محافظة الجيزة بحدائق الاهرام رفع والتحفظ علي ١٢٠٠ حالة إشغال للطريق العام وتعدي من محلات وكافيهات ومنشأت تجارية الي جانب غلق وتشميع ٤ محلات تدار بدون ترخيص بالقطاع بالإضافة إلى ايقاف أعمال تشطيب لمحلات بالمخالفة مع مصادرة المعدات والمواد المستخدمة وإتخاذ الإجراءات القانونية .

وقامت المحافظة بإزالة ١٦ حاجز واوتاد حديدية تستخدم في حجز أماكن انتظار للسيارات متعدية علي الطريق ومصادرة محتويات سناتر للدروي الخصوصية بالعنوان الكائن ٣٥١ ، ٣٥٥ قطعه ( ن ) كما تم التحفظ علي معدات اعمال تشطيب شقه ومحلات بدون ترخيص بالعقارات الكائنه ٣٤٥ قطعه ( ن ) ، ١٩٥ قطعه ( و ) ، ٢٣٤ قطعه ( د ) بشارع الضغط العالي وشارع جاردنيا .

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