ضاحي خلفان عن مقتل شيرين أبو عاقلة: جريمة مروعة أمام أعين العالم

علق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، على مقتل الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاصة في الرأس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها.

وكتب ضاحي خلفان ، عبر حسابه بموقع تويتر : جريمة مروعة ارتكبت بحقها أمام أعين العالم في الأراضي المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة "الجزيرة" برصاصة في الرأس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها.

كما أشارت السلطات الصحية في فلسطين إلى إصابة الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر، موضحة أن وضعه مستقر، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفي وقت سابق، أعلنت قناة الجزيرة إصابة مراسلتها في الأراضي الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال تغطيتها لتوغله واقتحامه مخيم جنين.

يشار إلى أن شيرين أبو عاقلة هي صحفية فلسطينية، وُلدت عام 1971 في القدس وتعمل مع شبكة الجزيرة الإعلامية.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت بإصابة عدد من المواطنين والصحفيين، برصاص الاحتلال بينهم إصابات خطيرة بعد اقتحام الاحتلال لمخيم جنين.

وحاصرت قوات الجيش الإسرائيلي أحد المنازل في المخيم وسط اشتباكات مسلحة، كما أطلق جنود الاحتلال النار بشكل عشوائي ما أدى تسجيل عدد من الإصابات الخطيرة.