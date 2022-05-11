ائتلاف نبني بلدنا بتعليم ولادنا يرصد أبرز شكاوى طلاب أولى ثانوي اليوم|صور

أكدت شيماء علي ماهر، مؤسس ائتلاف نبني بلدنا بتعليم ولادنا، أنها تابعت باهتمام ردود أفعال طلاب الصف الأول الثانوي وأولياء أمورهم على امتحان اللغة العربية اليوم.

وقالت مؤسس ائتلاف نبني بلدنا بتعليم ولادنا في تصريح خاص لموقع صدى البلد: بالنسبة لمنصة الامتحان أو السيستم فلا شكوى بهذا الشأن على الإطلاق، حيث إن الامتحان فتح بسهولة مع الطلاب و السيستم لم يسقط طوال فترة الامتحان.

وأضافت مؤسس ائتلاف نبني بلدنا بتعليم ولادنا: الشكاوى المرصودة اليوم تخص طبيعة أسئلة الامتحان، حيث شكى معظم الطلاب من تشابه اختيارات اسئلة الاختيار من متعدد مما أربك بعض الطلاب وشتت انتباههم عن الإجابة الصحيحة .

وأوضحت مؤسس ائتلاف نبني بلدنا بتعليم ولادنا أن بعض الطلاب أكدوا أن بعض اسئلة الامتحان كانت تقيس معلومات عامة وليس المنهج ، مؤكدة أن الامتحان كان به قطعتان إحداهما عن بيل جيتس والأخرى عن قياس كشف الكذب .

وبالنسبة لورقة المفاهيم قالت مؤسس ائتلاف نبني بلدنا بتعليم ولادنا: كانت غير فعالة بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوي اليوم في امتحان اللغة العربية، لأنها كانت تحتوي فقط على تعريفات بسيطة لم يحتاج الطالب لها في الامتحان.

وأنهى منذ قليل طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة اللغة العربية ، الذي جاء 30 % منه أسئلة مقالية تم حلها ورقياً، و70% أسئلة اختيار من متعدد تم حلها إلكترونيا على منصة الامتحان الجديدة على التابلت .

وتم احتساب 15 دقيقة راحة لطلاب الصف الأول الثانوي بين الأسئلة الورقية والأسئلة الالكترونية التي يتم تأديتها على التابلت داخل لجان مؤمنة ومراقبة في المدارس المجهزة على مستوى الجمهورية.

وقد عبر طلاب الصف الأول الثانوي عن ارتياحهم لمستوى أسئلة امتحان اللغة العربية اليوم ، مؤكدين أنها لم تخرج عن المنهج المقرر ، فيما شكى بعض الطلاب من تشابه بعض إجابات أسئلة الاختيار من متعدد على التابلت .

كما أكد طلاب الصف الأول الثانوي، أن منصة الامتحان الجديدة عملت بكفاءة ملحوظة طوال مدة امتحان اللغة العربية، مشيرين إلى أن أسئلة الامتحان تم تحميلها بسهولة، والسيستم لم يقع أثناء الحل مع الغالبية العظمى من الطلاب .

واتفاقا مع كلام الطلاب؛ أكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، انتظام سير الجزء الإلكتروني بـ امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوي في جميع محافظات مصر.

حيث قالت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم: إن منصة الامتحان تعمل بكفاءة على التابلت الآن في جميع اللجان ، نافية وجود أي شكاوى من نوعية “السيستم وقع”.

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