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رئيس التحرير
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أخبار البلد

شريف عامر: فلسطين ستبقى قبل وبعد شيرين أبو عاقلة

صدى البلد

علق الإعلامي شريف عامر  علي وفاة  شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة "الجزيرة" التي استشهدت صباح اليوم برصاصة في الرأس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها.

و كتب  شريف عامر عبر حسابه بموقع تويتر : فلسطين ستبقى قبل و بعد شيرين ابوعاقلة ، و غيرها من ابناء الشعب الوحيد المحتل في العالم، ازعجوهم و اذكروا فلسطين.

شيرين أبو عاقلة.. شاهد آخر تعليق كتبته الصحفية الفلسطينية قبل استشهادها بجنين

أبو الغيط يُدين مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة برصاص إسرائيلي

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة "الجزيرة" برصاصة في الرأس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها.

كما أشارت السلطات الصحية في فلسطين إلى إصابة الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر، موضحة أن وضعه مستقر، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفي وقت سابق، أعلنت قناة الجزيرة إصابة مراسلتها في الأراضي الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال تغطيتها لتوغله واقتحامه مخيم جنين.

يشار إلى أن شيرين أبو عاقلة هي صحفية فلسطينية، وُلدت عام 1971 في القدس وتعمل مع شبكة الجزيرة الإعلامية.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت بإصابة عدد من المواطنين والصحفيين، برصاص الاحتلال بينهم إصابات خطيرة بعد اقتحام الاحتلال لمخيم جنين.

وحاصرت قوات الجيش الإسرائيلي أحد المنازل في المخيم وسط اشتباكات مسلحلة، كما أطلق جنود الاحتلال النار بشكل عشوائي ما أدى تسجيل عدد من الاصابات الخطيرة.

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