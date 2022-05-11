راكب يقود طائرة متجهة لفوريدا وينقذها بعد فقدان الطيار للوعي |فيديو

وثق مقطع فيديو صادم كيف أنقذت العناية الإلهية طائرة كانت متجهة من جزر الباهاما بالكاريبي إلى ولاية فلوريدا الأمريكية.

بدأت الأزمة عندما عاني الطيار من حالة طبية طارئة أفقدته الوعي ليقرر راكب بدون خبرة في مجال الطيران أن يمسك بزمام الأمور.

كان الراكب، الذي لم يذكر اسمه، متوجهاً، أمس الثلاثاء، إلى منزله لرؤية زوجته الحامل على متن طائرة «سيسنا 208».

ظل الراكب هادئاً بشكل لا يصدق، ونجح في الهبوط بالطائرة في مطار «بالم بيتش» الدولي بمساعدة مراقب الحركة الجوية.

سُمِع الراكب وهو يخبر مراقب الحركة الجوية في مدينة فورت بيرس، بالقول: «أنا في موقف خطير هنا» بينما كان يحلق فوق ساحل فلوريدا.

وأوضح الراكب المجهول الاسم: «فقد الطيار الوعي، وليست لدي أي فكرة عن الطيران، فأجابه المراقب: «عُلِم، أين تتواجد حاليا؟»، فرد الراكب: «لا فكرة لدي، أستطيع أن أرى ساحل فلوريدا أمامي».

ولحسن حظ الراكب، كان المراقب مدرب طيران معتمد، ولديه الخبرة في التعامل مع طائرات «سيسنا» حسب صحيفة «الديلي ميل» البريطانية.

من جانبه، أكد متحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية «FAA» أن الإدارة تحقق في الحادث، منوهاً بأن الطيار عانى من مشكلة طبية محتملة، دون تقديم المزيد من التفاصيل عن حالته الصحية.

