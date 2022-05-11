كواليس استشهاد الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة

أعلنت السلطات الفلسطينية اليوم الأربعاء استشهاد عدد من المراسلين والصحفيين الذين يوثقون جرائم الاحتلال التي لا تمت للإنسانية بصلة، وفي الساعات الأولى من الصباح، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استهشاد مراسلة قناة الجزيرة شرين أبو عاقلة برصاصة في الرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها.

كما أصيب الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر.. وتم نقله إلى المستشفى وهو أحد شهود العيان على مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة .

وكانت شيرين تغطي توغل قوات الاحتلال واقتحامها لمخيمات مدينة جنين، وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن اشتباكات مسلحة اندلعت فيالمخيم بين مجموعة من المقاومين والاحتلال الذي اقتحم المدينة والمخيم بأكثر من 40 دورية مُعززة بالوحدات الخاصة، من عدة محاور، كمااقتحم الاحتلال حي الجابريات المطل على المخيم وسمع الجنود الإسرائيليون يرددون عبر مكبرات الصوت نداء تطالب شباناً بتسليم أنفسهم.

لمتابعة المزيد من التفاصيل، يرجى مشاهدة الڤيديو التالي: