محلل بحري: السيطرة على جزيرة الأفعى بأوكرانيا سيغير قواعد اللعبة

كانت المعارك مستعرة في جزيرة زميني الأوكرانية، والمعروفة أيضا باسم "جزيرة الأفعى"، والتي كانت المكان الذي رفض فيه 13 جنديا أوكرانيا بتحد الاستسلام للقوات الروسية، وطلبوا من سفينة حربية "الذهاب إلى الجحيم" بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وقالت "بي بي سي" إن القوات الروسية تحتل الجزيرة لكنها لم تتمكن من السيطرة الكاملة عليها ولا تزال تتعرض للهجوم - لا سيما من الطائرات الأوكرانية بدون طيار.

ومع ذلك، إذا تمكنت روسيا من تحقيق السيطرة الكاملة على الجزيرة التي يبلغ عرضها 662 مترا (0.4 ميل)، فسيكون ذلك "تغييرا كبيرا في قواعد اللعبة" لقدراتها العسكرية، وفقا لما قاله جوناثان بينثام، المحلل البحري في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، لـ"بي بي سي".

وقال إنه إذا تمكنت روسيا من إدخال أنظمة صواريخ جوية من طراز S-400 إلى جزيرة الأفعى، على سبيل المثال، فسيكون لديها "قدرة حقيقية بعيدة المدى مضادة للجو في شمال غرب البحر الأسود".

وقال بينثام إن هذا سيمنح روسيا قدرات هجومية ودفاعية كبيرة، لأنها ستكون قادرة على التنبؤ بالتهديدات الجوية في وقت أقرب وسيكون من السهل الوصول إلى المدن الساحلية الرئيسية في جنوب شرق أوكرانيا، مثل أوديسا.

لكن نظرا لصغر حجم الجزيرة وتضاريسها الصخرية، قال بنثام إن إعادة إمدادها لن يكون سهلا على روسيا.

وأضاف أنه ما لم تتمكن روسيا أو أوكرانيا من تعزيز مواقعهما في الجزيرة بأسلحة متطورة مضادة للجو، فإن قواتهما ستظل عرضة للهجوم، مما يؤدي إلى سيطرة محتملة ذهابا وإيابا بين البلدين.