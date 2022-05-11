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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

البيت الأبيض يدعو لإجراء تحقيق مستفيض في مقتل شيرين أبو عاقلة

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أدان البيت الأبيض، اليوم، الأربعاء، مقتل الصحفية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وحسب وسائل إعلام مختلفة، قال البيت الأبيض، إنه يندد بقوة بقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، ويدعو لإجراء تحقيق مستفيض من أجل الوقوف على ملابسات اغتيالها.

فرنسا تطالب بتحقيق شفاف في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة

الوطنية للصحافة تنعى استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أدان أيضًا مقتل الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب حساب الخارجية الأمريكية على موقع "تويتر" نقلا عن برايس: "نشعر بالحزن الشديد وندين مقتل الصحفية الأمريكية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في الضفة الغربية"، مؤكدًا أن مقتلها إهانة لحرية الإعلام في كل مكان.

ودعا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إلى إجراء تحقيق فوري وشامل، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن مقتلها.

واستشهدت اليوم، الأربعاء، شيرين أبو عاقلة أشهر صحفية فلسطينية برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال تغطيتها اقتحام قوات الاحتلال لمحافظة جنين.

وتداول رواد تويتر وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديوهات تظهر لحظة استشهاد أبوعاقلة برصاص الاحتلال قبل نقلها إلى المستشفى.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه الشباب الفلسطينيين والطواقم الصحفية.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص على شيرين أبو عاقلة، رغم أنها كانت ترتدي سترة الصحافة التي تميزهم عن غيرهم أثناء التغطيات.

وذكرت مصادر فلسطينية أن أبو عاقلة أصيبت إصابة حرجة بالرأس برصاص الاحتلال على أبواب مخيم جنين، لتتوفى بعد لحظات من الاغتيال.

كما أصيب الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر.. وتم نقله إلى المستشفى وهو أحد شهود العيان على مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة.

الخارجية الأمريكية البيت الأبيض الصحفية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عاقلة شيرين أبو عاقلة الاحتلال الاسرائيلي

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