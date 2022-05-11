ضمن حياة كريمة.. مياه الشرقية: تنفيذ 37 ألف وصلة منزلية بمركز الحسينية

أعلن المهندس عامر كمال ابو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية عن طرح تنفيذ الوصلات المنزلية لقرى المبادرة الرئاسية حياه كريمة لعدد ٤١ قرية بمركز الحسينية وذلك ضمن الوصلات المنزلية لمشروعات الصرف الصحي بمراكز (الحسينية ومنشأة ابو عمر وصان الحجر) والبالغ عددها التقديري 37887 وصلة وجارى حاليا العمل بالمواقع المختلفة.

وأكد أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياه كريمة لتطوير قرى الريف المصري" تمثل أولوية للشركة لتحقيق اهدافها فى تحسين خدمات المياه والصرف الصحي على مستوى القرية المصرية وفي المراكز المستهدفة بهدف تحقيق استفادة من مشروعات الصرف الصحي القائمة بأقصى سرعة ممكنة، ورفع العبء عن المواطنين.

وأكد على ضرورة المتابعة الدورية لمعدلات إنجاز الأعمال التنفيذية الجارية والإلتزام بالجدول الزمني والسعي لإيجاد حلول مبتكرة والتغلب عليها والمتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ.

من جانبه قال المهندس فتحي بنداري رئيس قطاع المشروعات والتعاون الدولي والمشرف العام علي وحدة متابعة حياه كريمة، إن الشركة حريصة على المتابعة المستمره لمراحل إنشاء المشروع وتتابع العمل ميدانيا، وتقوم بإزالة أيه عقبات تواجه التنفيذ.