من الصدارة للمركز الثالث.. كيف عصفت مباراة إنبي بطموح الزمالك ؟

لم تكن خسارة نادي الزمالك أمام إنبي بالأمس تساوي 3 نقاط فقط، لكنها تخطت ذلك إلى إضعاف حظوظ الزمالك في السيطرة نظريًا وعمليًا على صدارة ترتيب الجدول العام للدوري المصري.

والمفاجأة أن خسارة الزمالك قد تتسبب في تأخره للمركز الثالث في ترتيب الجدول أيضًا، وتهديد مركز الوصيف المؤهل لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

أداء هزيل وخسارة مستحقة

فاجأ حلمي طولان مدرب إنبي، نادي الزمالك بتكتيك هجومي وضغط من بداية المباراة واستطاع أن يزور شباك الزمالك 4 مرات، تم الغاء هدفين منهما لوجود تسلل على لاعبي إنبي.

الفريق البترولي هدد مرمى الزمالك كثيرًا مستغلًا سوء مستوى المدافعين ولاعبي خط وسط الفريق، وكان قريبًا من تحقيق فوز عريض على الزمالك لكنه اكتفى بهدفين فقط في شباك أبو جبل.

خسر الزمالك بنتيجة 2/0 وسط غضب جماهيري على اللاعبين، ما اضطر المدير الفني جوزفالدو فيريرا لاصطحاب لاعبي الفريق والتوجه إلى الجمهور للاعتذار.

الصدارة مهددة.. والوصافة مشتركة

بالرغم من الخسارة احتفظ الزمالك بصدارة ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 41 نقطة من 18 مباراة، بينما بيراميدز في المركز الثاني برصيد 35 نقطة من 16 مباراة والأهلي ثالثًا برصيد 33 نقطة من 14 مباراة.

وفي حال لعب الأهلي مواجهاته الـ 4 المؤجلة وتمكن من الفوز فيها سيصل إلى النقطة 45 بفارق 4 نقاط عن الزمالك.

وفي المقابل لو تمكن بيراميدز من الفوز في المباريات المؤجلة سيصل الى النقطة 41 متساويًا مع الزمالك لكنه سيطيح به مؤقتًا من الوصافة المؤهلة لدوري أبطال إفريقيا بفارق الأهداف.

سيناريو الموسم الماضي

ويامل نادي الزمالك في تكرار سيناريو الموسم الماضي عندما ابتعد عن صدارة المسابقة قبل تأجيل أكثر من 6 مباريات للأهلي كانت تضمن له الفوز بالبطولة بسهولة.

ومع عودة الاهلي لـ لعب مؤجلاته لم يتمكن من تحقيق الفوز في اغلبها مما منح الزمالك دوافع إضافية للفوز في مبارياته المتبقية وتمكن من إنهاء المسابقة لصالحه قبل نهايتها بمباراة.

ويحمل الزمالك لقب الدوري الممتاز، ويسعى للحفاظ على اللقب للعام الثاني على التوالي وسط منافسة شرسة من الاهلي صاحب الرقم القياسي وبيراميدز المتطلع لتحقيق بطولة محلية.