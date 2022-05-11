عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

من الصدارة للمركز الثالث.. كيف عصفت مباراة إنبي بطموح الزمالك ؟

الزمالك وإنبي
الزمالك وإنبي

لم تكن خسارة نادي الزمالك أمام إنبي بالأمس تساوي 3 نقاط فقط، لكنها تخطت ذلك إلى إضعاف حظوظ الزمالك في السيطرة نظريًا وعمليًا على صدارة ترتيب الجدول العام للدوري المصري.

والمفاجأة أن خسارة الزمالك قد تتسبب في تأخره للمركز الثالث في ترتيب الجدول أيضًا، وتهديد مركز الوصيف المؤهل لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

أداء هزيل وخسارة مستحقة 

فاجأ حلمي طولان مدرب إنبي، نادي الزمالك بتكتيك هجومي وضغط من بداية المباراة واستطاع أن يزور شباك الزمالك 4 مرات، تم الغاء هدفين منهما لوجود تسلل على لاعبي إنبي.

الفريق البترولي هدد مرمى الزمالك كثيرًا مستغلًا سوء مستوى المدافعين ولاعبي خط وسط الفريق، وكان قريبًا من تحقيق فوز عريض على الزمالك لكنه اكتفى بهدفين فقط في شباك أبو جبل.

خسر الزمالك بنتيجة 2/0 وسط غضب جماهيري على اللاعبين، ما اضطر المدير الفني جوزفالدو فيريرا لاصطحاب لاعبي الفريق والتوجه إلى الجمهور للاعتذار.

الصدارة مهددة.. والوصافة مشتركة 

بالرغم من الخسارة احتفظ الزمالك بصدارة ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 41 نقطة من 18 مباراة، بينما بيراميدز في المركز الثاني برصيد 35 نقطة من 16 مباراة والأهلي ثالثًا برصيد 33 نقطة من 14 مباراة.

وفي حال لعب الأهلي مواجهاته الـ 4 المؤجلة وتمكن من الفوز فيها سيصل إلى النقطة 45 بفارق 4 نقاط عن الزمالك.

وفي المقابل لو تمكن بيراميدز من الفوز في المباريات المؤجلة سيصل الى النقطة 41 متساويًا مع الزمالك لكنه سيطيح به مؤقتًا من الوصافة المؤهلة لدوري أبطال إفريقيا بفارق الأهداف.

 سيناريو الموسم الماضي 

ويامل نادي الزمالك في تكرار سيناريو الموسم الماضي عندما ابتعد عن صدارة المسابقة قبل تأجيل أكثر من 6 مباريات للأهلي كانت تضمن له الفوز بالبطولة بسهولة.

ومع عودة الاهلي لـ لعب مؤجلاته لم يتمكن من تحقيق الفوز في اغلبها مما منح الزمالك دوافع إضافية للفوز في مبارياته المتبقية وتمكن من إنهاء المسابقة لصالحه قبل نهايتها بمباراة.

ويحمل الزمالك لقب الدوري الممتاز، ويسعى للحفاظ على اللقب للعام الثاني على التوالي وسط منافسة شرسة من الاهلي صاحب الرقم القياسي وبيراميدز المتطلع لتحقيق بطولة محلية. 

نادي الزمالك الزمالك وانبى الزمالك حلمي طولان الأهلى بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رؤيا منامية.. قصة تنبؤ الشهيدة شيرين أبوعاقلة بوفاتها

بـ 15 جنيها .. نقيب الفلاحين : أسبوعان وتنخفض أسعار الطماطم

مجبتش إزازة خمرة.. قصة طلاق البلوجر "أحلام عادل" وأغرب سبب للانفصال

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10-5-2022

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 11-5-2022

القوات المسلحة: التحفظ على جثث القتلى التكفيريين لحين تسليمهم إلى ذويهم

أول ظهور لـ أبو هشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري | شاهد

شيرين أبو عاقلة.. شاهد| لحظة استشهاد أشهر صحفية فلسطينية برصاص الاحتلال

ترشيحاتنا

أمين عام الأمم المتحدة: ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي لاضطرابات بدول عديدة

بينيت آيل للسقوط.. هل استشهاد شيرين أبو عاقلة رصاصة في قلب حكومة إسرائيل؟

أحمد موسى: شيرين أبو عاقلة تمثل كل العرب واغتيالها جريمة نكراء |فيديو

النيابة العامة تبحث مع التموين تعزيز آليات التصدي لجرائم تداول القمح المحلي

بريطانيا: بوتين خسر.. وروسيا ستخرج من الحرب ضعيفة

أحمد موسى ينفعل على الهواء بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة: مقتل 23 تكفيرياً بشمال سيناء واستشهاد 5 من قوات إنفاذ القانون

الشيطان صفق لها.. كيف أقنعت امرأة زوجها العرفي بقتل عشيقها والتمثيل بجثته؟

بريانكا شوبرا المثيرة للجدل.. ملكة جمال بوليوود تخطف التريند..ما قصتها؟

الشرطة كانت هاتقبض عليها بالمكسيك.. لماذا يهاجم الجمهور مايان السيد وكيف ردت؟|صور

فيديو

رامي الطمباري: مسلسل انحراف ناقش قضايا حراقة.. والمخدرات تخلق عالما موازيا

يدرس في أمريكا ولا يهوى الفن.. شقيق نور النبوي التوأم

أزمة مباراة الأهلي والوداد.. هل تنجح حملة كشف فساد الكاف؟.. فيديوجراف

القوات المسلحة: مقتل 23 تكفيرياً بشمال سيناء واستشهاد 5 من قوات إنفاذ القانون

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ