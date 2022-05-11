أحمد موسى ينفعل على الهواء بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن اليوم تم مشاهدة جريمة تنضم لـ جرائم الكيان الصهيوني، مؤكدًا الاحتلال الإسرائيلي قتل الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، أن الكيان الصهيونى استهدف الشهيدة برصاصة وتوفيت.

ولفت إلى أن شيرين كانت من المراسلات التى لديها ثقافة كبيرة، وأكد موسى أنه كان يشاهد الراحل، وتميزها فى التغطية الصحفية.

وأشار إلى أن الشهيدة كانت تقول أنها تعلم أنها ستموت، وكشف موسى أن فيديو قتل الصحفية، تبين أن الاحتلال كان يريد أن يقتل ثلاث صحفيين كانوا مع شيرين.

وانفعل موسى على الهواء وقال :" جيش الاحتلال ينتهك جميع الحقوق، ومبادئ القانون الدولي، ويقتل فى الصحفيين، ولا يعترف بالتعبير عن الرأي، ويقتل فى الأشقاء فى فلسطين، والاحتلال اغتصب الأراضى ولا يعاقبه أحد، وكشف أن إسرائيل قتلت من قبل أعداد كبيرة ولم يتم معاقبتها".

وتابع :" الاحتلال الإسرائيلي، يحاول أن يقول أنهم لم يقتلوا الصحفية الشهيد" وأكد موسى أنه يقدم التعازي للجميع فى وفاة الصحفية الشهيد، وكشف أن الشهيدة كانت محبة لمصر، وقالت :" مفيش فى جمالك يا مصر".

وأشار إلى أن الراحلة دائمًا تتحدث عن مصر بحب، وتأثر على الهواء بعد عرض فيديو اغتيال شيرين، وقال موسى:" ما كنتش عايز اعرض ده بس هذا ما حدث".