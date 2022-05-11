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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برئاسة كمال حسانين..

تحالف الأحزاب يعلن تشكيل لجنة لتلقي مقترحات الحوار الوطني

تحالف الاحزاب السياسية
تحالف الاحزاب السياسية

أعلن تحالف الأحزاب المصرية، تشكيل لجنة لتلقي مقترحات الأحزاب لأجندة مؤتمر الحوار الوطني، وذلك خلال ثلاثة أيام.

جاء ذلك خلال مؤتمر تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم أكثر من 40 حزبا، وذلك لوضع خارطة للحوار الوطني، الذي دعى إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.


وجاء تشكيل اللجنة كالتالي:
رئيس اللجنة ، كمال حسانين، رئيس حزب الريادة ، وأمين التنظيم التحالف
رضا حجي، عضو ، رئيس حزب مستقبل مصر حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين،  عصمت الميرغني، رئيسة حزب الاجتماعي الحر ممثلا عن المرأة.

جدير بالذكر أن تحالف الأحزاب المصرية اصدر بيانا بشأن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد مؤتمر للحوار الوطني.

وأعلن تحالف الأحزاب المصرية تأييده بالإجماع لدعوة الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية ، بتنظيم مؤتمر للحوار الوطني دون إقصاء أو استثناء لأحد، لوضع خارطة طريق للعبور بمصر للجمهورية الجديدة.

وجاء نص البيان كالتالي:

يعلن جميع رؤساء الاحزاب الاعضاء فى تحالف الاحزاب المصرية تاييدهم بالإجماع للدعوة الكريمة التى وجهها سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال إفطار الاسرة المصرية بتنظيم مؤتمر للحوار الوطنى دون إقصاء او استثناء لاحد لوضع خارطة طريق للعبور بمصر للجمهورية الجديدة.


ويثمن رؤساء أحزاب التحالف علي هذه الدعوة ويوجهون رسالة شكر وتقدير لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى على هذة المبادرة الرئاسية الكريمة والتى تكشف عن مدى تقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى للاحزاب والقوى السياسية المصرية . وان الدخول للجمهورية الجديدة يحتاج إلى الاستفادة بكل الاراء والرؤى الوطنية تنفيذا لما اعلنه ان مصر وطن يتسع للجميع وان الخلاف فى الرأى لايفسد للوطن قضية.

وأشاد أعضاء رؤساء الاحزاب السياسية اعضاء التحالف بتكليف الرئيس للمؤتمر الوطنى للشباب بتنظيم وادارة هذا الحوار كمظلة محايدةوهو ماكشفت عنه بيان الأكاديمية الوطنية للتدريب امس الثلاثاء ١٠مايو بالحرص على الحيادية والتجرد وان هذا المؤتمر يعقد تحت الرعاية المباشرة للسيد رئيس الجمهورية حيث أن قانون انشاء الأكاديمية يؤكد تبعيتها لرئيس الجمهورية.

ويدعو رؤساء الاحزاب السياسية اعضاء التحالف جميع القوى الوطنية المدعوة لمؤتمر الحوار الوطنى على ضرورة تغليب المصلحة العامة لمصر وشعبها على اى مصالح خاصة وان تنتهز فرصة تنظيم مؤتمر الحوار الوطنى للدخول الى الجمهورية الجديدة وتطلعات الشعب المصرى ونبذ اى خلافات سابقه من المشهد العام فى هذا المؤتمر الذى سيكون محط أنظار الشعب المصرى كله بل والراى العام الدولى
ويرى رؤساء الاحزاب السياسية اعضاء التحالف بعد المناقشات المثمرة والبناءة التى جرت خلال الاجتماع ان تتضمن أجندة المؤتمر قضايا الإصلاح الاقتصادى والتنمية البشرية ومواجهة التهديدات الخارجية للامن القومى المصرى ووضع حلول لمشكلة البطالة والديون والنهوض بالتعليم والصحة ومواجهة مشكلة الزيادة السكانية وإجراء مراجعة لعدد من القوانين السياسية ومنها قانون الاحزاب وتنظيم المؤسسات الأهلية وايضا قانون الأحوال الشخصية وطرح قضايا توطين الصناعة المصرية ودعم المزارع لزيادة الأنتاج الزراعي والتأكيد علي عدم الأحتكار لحماية المواطن المصرى
مع التمسك بالثوابت الوطنية وفى مقدمتها حماية الوحدة الوطنية

ويؤكد جميع رؤساء احزاب التحالف على دعم القوات المسلحة والشرطة المصرية وتوجية الشكر والثناء لهم على ما يقدمونه من تضحيات لاستقرار الامن والامان.

 

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