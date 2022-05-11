بريطانيا: بوتين خسر.. وروسيا ستخرج من الحرب ضعيفة

قال وزير الدفاع البريطاني، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتعين عليه مواجهة حقيقة أن غزوه لأوكرانيا قد فشل وأن بلاده ستخرج من الحرب “ضعيفة”.

وقال والاس، إن “القوات الروسية تكافح من أجل اكتساب قوة دفع في هجوم جديد في شرق أوكرانيا، وقواتها مستنفدة، كما أن اقتصادها يعاني تحت وطأة العقوبات الدولية”.

وأضاف: “وحده الرئيس بوتين يستطيع أن يعرف أين سيكون منحدره. عليه أن يتصالح مع أنه خسر على المدى الطويل. لذا، مهما حدث في أوكرانيا، دعونا نفكر في أن روسيا أصبحت الآن دولة أضعف مما كانت عليه قبل هذا الغزو”.

وقال والاس، الذي كان من المقرر أن يجتمع مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأربعاء، إن القوات المسلحة الروسية “منهكة” وأن موسكو ستواجه صعوبات في دعم جيشها، خاصة وأن العقوبات تعيق قدرة روسيا على استيراد التكنولوجيا الغربية اللازمة من معداتها العسكرية.