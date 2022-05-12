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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمذاق لذيذ.. طريقة عمل باذنجان بالبشاميل

طريقة تحضير باذنجان
طريقة تحضير باذنجان بالبشاميل

باذنجان بالبشاميل من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في وجبة الغدا، فيتمتع هذا الطبق بمذاق شهي و لذيذ.

قدمت الشيف سارة عبد السلام،عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل باذنجان بالبشاميل في المنزل بأسهل الخطوات و أقل المكونات ومذاق لايقاوم.

 

مقادير باذنجان بالبشاميل 


٤ حبة باذنجان شرائح محمرة
ربع كيلو لحمة مفرومة 
ربع كيلو بصل مفروم 
كوب فلفل الوان مفروم 
ملعقة صغيرة ثوم مفروم 
ملح
فلفل اسود 
زيت نباتي 


البشاميل :
لتر حليب 
٤ملعقة كبيرة دقيق
٤ ملعقة كبيرة زبدة 
مرقة
رشة جوزة الطيب 
ملح 
فلفل اسود


طريقة تحضير باذنجان بالبشاميل


لعمل البشاميل:
فى حلة عالنار نضع الزبدة تذوب ثم نضيف الدقيق ويقلب حتى يشوح ثم نضيف الحليب تدريجيا مع التقليب حتى يصبح القوام كريمي ثم نضيف المرقة عند اللزوم. 
لعمل الحشوة: 
فى ووك ساخن على النار نضع زيت نباتي ونضيف البصل والثوم والفلفل الالوان مع اللحمة وتقلب على النار ثم نضيف ملح وفلفل ورشة جوزة الطيب ويترك على النار حتى السوا. 
لتجميع الطبق:
فى طبق بيركس ترص شرائح الباذنجان ويضاف الحشوة على الباذنجان ويضاف البشاميل على الوجه ويوضع في فرن ساخن حتى يأخذ لون ويرفع ويقدم بالهنا والشفا.

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