بأسهل الخطوات.. طريقة عمل فتة باذنجان

فتة باذنجان من الأطباق الشهية و اللذيذة التي تتسم بمذاق شهي ولايقاوم ويمكنك تجديد سفرتك من خلال تقديمها لأفراد أسرتك.

قدمت الشيف مروة مهنى مقدمة برنامج طعم ولون المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل فتة باذنجان.

مقادير فتة باذنجان



باذنجان مكعبات محمر

خبز لبناني محمص

- لصوص الزبادي:

زبادي

طحينة

ثوم

ليمون

ملح

ملعقة شوربة او مرقة

-لصوص الطماطم :

ثوم مفروم

سمنة

عصير طماطم

صلصة طماطم

سماق

دبس

رمان

سكر

ملح

- الوجه :

لوز محمر

بقدونس



طريقة تحضير فتة باذنجان



- يحمر الثوم في الزيت

- ثم يضاف عصير الطماطم والصلصة ودبس الرمان والسماق والملح والسكر

- ويترك على النار ليسبكوا للحصول على صوص الطماطم

- تخلط مقادير صوص الزبادي للحصول على الصوص

- في طبق التقديم يضع الخبز ويرش فوقه السماق

- ثم تضاف مكعبات الباذنجان وفوقها صوص الطماطم

- ثم يضاف صوص الزبادي

- ويزين الطبق باللوز والبقدونس

- ويقدم