تعليم بني سويف: %100 نسبة الدخول على السيستم بأول أيام الامتحانات لأولى ثانوي



تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، تقرير متابعة من وكيل وزارة التربية والتعليم ، بشان ختام أعمال امتحانات اليوم الأول لامتحانات طلاب الصف الأول الثانوي ، والتي بدأت اليوم" بمادة اللغة العربية ،وتختتم يوم 24 من مايو الحالي ، ويبلغ عدد الطلاب أكثر من 17 ألف طالباً وطالبة على مستوى إدارات التعليم بالمحافظة

وتضمن التقرير" الذي عرضه وكيل الوزارة الأستاذ محمد عبد التواب" أن اليوم الأول للامتحانات ، قد سجل 100% في نسبة دخول الطلاب على السيستم ، خلال أداء امتحان الإليكتروني لمادة اللغة العربية والتي تمثل نسبة 70% من مجموع درجات المادة، وقد سبقها أداء الطلاب امتحان الفترة الأولى " الامتحان الورقي" للأسئلة المقالية والتي تمثل 30% من مجموع درجات المادة.

حيث أشار وكيل التعليم إلى تفقده " اليوم" لعدد من اللجان والتواصل بين غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالادارات التعليمية ، وذلك في " إطار توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم"بأهمية المتابعة المستمرة والميدانية ، والاطمئنان على وجود بنية تكنولوجية مؤهلة واخصائيي تطوير على درجه عالية من الكفائة والمسئولية ، وتضافر كافة الجهود داخل المنظومة التعليمية حرصا على مصلحة ابنائنا الطلاب

تجدر الإشارة إلى أن امتحانات الصف الأول الثانوي العام، بدأت" اليوم" بامتحان مادة اللغة العربية وتختتم 25 مايو الجاري ، حيث يبلغ عدد الطلاب 17 ألف و285 طالباً وطالبة "نظامي ، خدمات ، منازل" ،فيما يؤدى "غدا"طلاب الصف الثاني الامتحان في مادة اللغة العربية ، وتستمر امتحاناتهم حتى 26 مايو الحالي ، وعددهم 17 ألف و74 طالباً وطالبة ، وذلك بالتزامن مع استمرار امتحانات سنوات النقل بمختلف المراحل التعليمية