حارس المصري يتعرض لحادث وينقل وأسرته للمستشفى

أصيب أحمد مسعود، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، بكسر في الكوع وإشتباه خلع بالكتف، إثر تعرضه لحادث سير أثناء تواجده بمسقط رأسه بمدينة إهناسيا في محافظة بني سويف.

وكان من المقرر أن ينضم مسعود إلى معسكر المصري عقب انتهاء مباراة غزل المحلة والتى أقيمت اليوم على استاد برج العرب وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة 18 بالدورى الممتاز.

اكتفى فريق المصرى البورسعيدى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام غزل المحلة، في المبارة التى جمعت الفريقين، اليوم الأربعاء، على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدوري.

ونجح إلياس الجلاصى لاعب وسط المصري في إحراز هدف التقدم، وجاء الهدف بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت أقصى يسار المرمى، ومن خطأ دفاعي تمكن أحمد غنيم لاعب المحلة في إدراك هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 86 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة يحتل النادى المصرى المركز 12 بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 20 نقطة، حصدها أبناء بورسعيد بعد خوض 17 مباراة، حيث فازوا فى 4 مباريات وتعادلوا فى 8 لقاءات وخسر المصرى 5 مباريات أخرى، فيما يحتل غزل المحلة المركز 11 برصيد 21 نقطة جمعها من 18 مباراة، حيث فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وخسر5 مواجهات، سجل لاعبوه 16 هدفا واستقبلوا 21 هدفا.