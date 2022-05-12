شاهد.. صاروخ أوكراني يحول دبابة روسية إلى كرة لهب

عرضت فضائية العربية، فيديو لصاروخ أوكرانى يحول دبابة روسية إلى كرة لهب.

وفى سياق أخر، قال دميتري كوليبا، وزير الخارجية الأوكراني، إن هناك بعض المناطق في أوكرانيا، في أشد الحاجة لفتح ممرات آمنة، مثل: ماريوبول.

وأضاف دميتري كوليبا خلال مؤتمر صحفي، أنه مستعد للاجتماع مع نظيره الروسي، وذلك في حالة الوصول إلى حل مناسب لهذه الأزمة.

وعقب وزير الخارجية الأوكراني قائلاً: "أنا مستعد للاستمرار في هذا الالتزام الدبلوماسي، بهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا، وإيقاف معاناة الأوكرانيين المدنيين، وتحرير أراضينا من القوات الروسية".

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