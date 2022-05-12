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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هند عبد الحليم بإطلالة كاجوال في أحدث ظهور عبر إنستجرام| شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة هند عبد الحليم ، صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

 

وظهرت هند عبدالحليم في الصور باطلالة كاجول، واعتمدت رفع شعرها لاعلي، مما نال اعجاب متابعيها.

 

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هند عبد الحليم حكاية "تقلها دهب"، بمسلسل "إلا أنا"، التي سردت قصص 3 من بطلات الرياضة المصرية، وهن فريال أشرف التي توجت بالميدالية الذهبية في رياضة الكاراتيه، وهدايا ملاك التي حققت البرونزية في رياضة التايكوندو، وسمر حمزة بطلة مصر في المصارعة، خلال أولمبياد طوكيو 2020.

 

وقامت هند عبد الحليم بدور فريال أشرف بطلة الكاراتيه، وهلا السعيد قدمت شخصية المصارعة سمر حمزة، وجسدت الفنانة سارة عبد الرحمن شخصية هداية ملاك.

 

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