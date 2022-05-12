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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسم مميز.. عمرو وردة يسجل 11 هدفا في الدوري وكأس قبرص

عمرو وردة لاعب فريق
عمرو وردة لاعب فريق أنورثوسيس

سجل المحترف المصري عمرو وردة، لاعب فريق أنورثوسيس فاماغوستا، هدف التعادل أمام أومونيا إف سي في إياب نصف نهائي كأس قبرص.

وتعادل فريق أنورثوسيس فاماغوستا مع نظيره فريق أومونيا إف سي بهدف لكل منهما فى إياب نصف نهائي كأس قبرص.

ويقدم عمرو وردة موسما مميزا في الدورى القبرصي قاد خلالها فريقه إلى العديد من الانتصارات بتسجيل الأهداف فى شباك المنافسين.

شارك اللاعب عمرو وردة البالغ 28 عاما بقميص فريق أنورثوسيس فاماغوستا القبرصي في 38 مباراة هذا الموسم.

نجح عمرو وردة خلال الموسم الحالي فى إحراز 11 هدفا فى الدورى القبرصي وبطولة الكأس المحلية.

ساهم عمرو ورده خلال الموسم الحالي مع فريقه القبرصي فى صناعة 9 أسست.

يذكر أن فريق أومونيا كانت له اليد اليد العليا في مباراة نهائي كأس قبرص بعد هزيمتها أنورثوسيس فاماغوستا 2-0 في مباراة الذهاب.

بدأ أصحاب الأرض مباراة الإياب بالقدم الأمامية وواصلوا تقدمهم في مجموع المباراتين إلى 3-0 في الدقائق الخمس الأولى عن طريق أودام لانغ.

أخذت المباراة منعطفا بعد ثلاث دقائق عندما سقط أومونيا رجلا حيث تم طرد هيكتور يوستي لتحدي متهور.

لم يمض وقت طويل حتى تحول الزخم لصالح أنورثوسيس عندما قلص عمرو وردة الفارق في الدقيقة 23 لاستعادة الآمال في عودة فريقه.

على الرغم من محاولات الشوط الثاني ، لم يتمكن أنورثوسيس من استغلال فرصهم وكاد أن يتلقى هدفًا آخر في الهجمة المرتدة في وقت متأخر من المباراة.

سيحول أنورثوسيس انتباههم الآن إلى تصفيات الدرجة الأولى القبرصية حيث يحتلون المركز الخامس في الترتيب برصيد 45 نقطة.

عمرو وردة أنورثوسيس كأس قبرص Sports Fitness

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