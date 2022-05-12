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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انطلاق بطولة سوديك المفتوحة للإسكواش اليوم

انطلاق بطولة سوديك
انطلاق بطولة سوديك المفتوحة للاسكواش

 

يسدل اليوم الستار عن آخر سلسلة بطولات سوديك المفتوحة  للإسكواش والتي تجري منافساتها علي ملاعب نادي Club S الجريا وملاعب نادي النادي وتقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

وتعد هذه النسخة هي الرابعة التي تقام علي التوالي  ضمن سلسلة من البطولات التي تقام في اطار  خطة النادي لدعم السياحة وخلق مواهب جديدة باتساع قاعدة المشاركة لجميع الفئات العمرية.

وتنطلق البطولة بمشاركة مختلف الاعمار حيث وصلت كل الوفود العربية والدولية ..وتقام البطولة هذه المرة تماشيا مع  انطلاق بطولة العالم  فردي للرجال والسيدات وهو ما يعطيها مزيدا من التميز.

 
وكانت البطولات  الثلاثة السابقة قد حققت نجاحات كبيرًة واقبالا منقطع النظير وصل لما يقرب من مشاركة اكثر من ٧٠٠ لاعب ولاعبه وحققت البطولة الأهداف المرجوة من تدعيم السياحة وخلق منافسات واحتكاكات كبيرة للمواهب الشابة.

 
واعرب  المهندس ماجد شريف المدير التنفيذي لشركة سوديك عن سعادته بمشاركة النادي الإيجابية في مجال الرياضة واختيار لعبة الإسكواش لتحقيق الانطلاقة الممكنة نحو تحقيق التميز والذي يخلق مزيدا من المنافسة وخلق أبطال قادرة علي رفع علم مصر في المحافل الدولية مؤكدا ان سلسلة البطولات التي قام النادي بتنظيمها ماهي إلا بداية تجاه تنظيم بطولات وأحداث عالمية.


وأضاف انه منبهر لمًا وجده من منافسة كبيرة وقدرات بين جميع المشاركين للتعبير عن مواهبهم وكفاءاتهم

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