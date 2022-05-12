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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

سلسلة جديدة من دورات تدريب المقبلين على الزواج فى مشيخة الأزهر

صدى البلد

يعقد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من خلال برنامجه للتوعية الأسرية والمجتمعية عددًا من الدورات التدريبية لتأهيل المقبلين على الزواج.

وتهدف الدورات إلى التعرف على المفاهيم الدينية، والمجتمعية، واكتساب مهارات التعامل بين الزوجين، وضوابط العلاقات الأسرية.  

وتراعي محاورها الأبعاد الدينية والنفسية والاجتماعية والطبية، حيث قام على إعدادها علماء متخصصون في هذه المجالات. 
           
ومن أهم المحاور التى تتضمنها دورات تأهيل المقبلين على الزواج:

• كيف يختار الإنسان شريك حياته!
• أهم ضوابط الخطبة، وأحكامها. 
• كيف يتعرف المتدرب على مشاعره، ويوجهها ويوظفها بالشكل الصحيح!
• بيان الهدف من تكوين الأسرة دينيًّا ومجتمعيًّا.
• التعرف على فقه الزواج في الإسلام.
• التعرف على فنون التعامل بين الزوجين.
• التعرف على أسس السعادة  الزوجية.
• التعرف على أسس التربية الصالحة للأولاد.

وفى نهاية الدورة يتسلم المتدربون شهادات حضور معتمدة من الأزهر الشريف.

وعلى الراغبين فى المشاركة في اجتياز الدورات من الجنسين من سكان القاهرة  التسجيل عبر الاتصال على هاتف رقم: 19906، أو عبر التسجيل على بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال الرابط التالي: https://www.azhar.eg/fatwacenter/%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D9%84/fid/2

جدير بالذكر أن دورات تأهيل المقبلين على الزواج التي ينفذها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ستنعقد فعالياتها في مقرات تابعة للأزهر الشريف بجميع محافظات الجمهورية تباعًا.

#الفتوى_الإلكترونية | #برنامج_التوعية_الأسرية_والمجتمعيةhttps://www.facebook.com/1474686135917009/posts/5363573373694913/

المقبلين على الزواج الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية دورات تأهيل المقبلين على الزواج الأزهر

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