عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: توزيع 8000 زي أزهري جديد للأئمة

صدى البلد

أعلنت وزارة الأوقاف بدء توزيع الدفعة الثالثة للزي الأزهري للسادة الأئمة، من صرف الزي الأزهري الرابع للأئمة وعددهم (7446) إمامًا، وبدء توزيع الدفعة الأولى من الزي الأزهري الخامس للأئمة وعددهم ( 554) إمامًا، بإجمالي (8000) زي أزهري، وذلك بمحافظات: (الشرقية – الدقهلية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ – سوهاج – المنوفية – أسيوط – الجيزة – القليوبية – المنيا – قنا– الإسكندرية – أسوان – الفيوم – الأقصر– الإسماعيلية – القاهرة – بني سويف – دمياط – مرسى مطروح – شمال سيناء).


وعلى الأئمة الآتية أسماؤهم استلام الزي الأزهري من مديرياتهم في الموعد المحدد ، مع الالتزام بارتداء الكمامات ومراعاة الإجراءات والضوابط الاحترازية.  


وعلى مديري المديريات إرسال مندوبيهم لتسلم الزي الأزهري من الوزارة علمًا بأن التوزيع بالمديريات سيتم بدءًا من الأحد 15/ 5 /2022م وحتى الخميس 19/ 5 / 2022م، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا.

الأوقاف الأوقاف توزع 8000 زي أزهري جديد للأئمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استشهاد اللواءين منتصر أبو دقة وأحمد محيي عقب مأمورية مطاردة مستريح أسوان

مجبتش إزازة خمرة.. قصة طلاق البلوجر "أحلام عادل" وأغرب سبب للانفصال

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 12-5-2022.. فيديو

استولى على 500 مليون جنيه بحجة تشغيلها.. عقوبات مشددة تنتظر مستريح أسوان

مقتل 2 وإصابة 4 في مشاجرة بالأسلحة النارية في قنا

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار بعد بيانات التضخم الأمريكية

ضياء السيد: كيروش كان مصمماً على خروج شريف بعد دخوله في مباراة الكاميرون

شيرين أبو عاقلة.. شاهد| لحظة استشهاد أشهر صحفية فلسطينية برصاص الاحتلال

ترشيحاتنا

تعديل موعد مباراتي منتخب مصر أمام غينيا وإثيوبيا بتصفيات كأس أمم أفريقيا

ردًا على انضمام فنلندا والسويد للناتو.. روسيا تعتزم اتخاذ خطوات انتقامية عسكرية

كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال إبريل

أبرزهم رونالدو وهالاند.. صحيفة إسبانية: برشلونة أهدر فرص التعاقد مع 18 نجما

الحيض المفرط وعدم وجود دورة شهرية.. 3 علامات للعقم عند المرأة

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 12 مايو 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صناع مسلسل انحراف في ندوة صدى البلد| روجينا: أرفض ظلم المرأة.. لوسي: شيلت حواجبي بالموس.. رؤوف عبد العزيز: اختارنا قصة المسلسل من 50 قضية حقيقية

القوات المسلحة: مقتل 23 تكفيرياً بشمال سيناء واستشهاد 5 من قوات إنفاذ القانون

الشيطان صفق لها.. كيف أقنعت امرأة زوجها العرفي بقتل عشيقها والتمثيل بجثته؟

بريانكا شوبرا المثيرة للجدل.. ملكة جمال بوليوود تخطف التريند..ما قصتها؟

فيديو

صناع مسلسل انحراف في ندوة صدى البلد| روجينا: أرفض ظلم المرأة.. لوسي: شيلت حواجبي بالموس.. رؤوف عبد العزيز: اختارنا قصة المسلسل من 50 قضية حقيقية

الرئيس طالبنا بتطوير المنظومة القضائية وتحسين الخدمات .. أبرز تصريحات وزير العدل..فيديوجراف

رامي الطمباري: مسلسل انحراف ناقش قضايا حراقة.. والمخدرات تخلق عالما موازيا

يدرس في أمريكا ولا يهوى الفن.. شقيق نور النبوي التوأم

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ