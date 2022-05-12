الأوقاف: توزيع 8000 زي أزهري جديد للأئمة

أعلنت وزارة الأوقاف بدء توزيع الدفعة الثالثة للزي الأزهري للسادة الأئمة، من صرف الزي الأزهري الرابع للأئمة وعددهم (7446) إمامًا، وبدء توزيع الدفعة الأولى من الزي الأزهري الخامس للأئمة وعددهم ( 554) إمامًا، بإجمالي (8000) زي أزهري، وذلك بمحافظات: (الشرقية – الدقهلية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ – سوهاج – المنوفية – أسيوط – الجيزة – القليوبية – المنيا – قنا– الإسكندرية – أسوان – الفيوم – الأقصر– الإسماعيلية – القاهرة – بني سويف – دمياط – مرسى مطروح – شمال سيناء).



وعلى الأئمة الآتية أسماؤهم استلام الزي الأزهري من مديرياتهم في الموعد المحدد ، مع الالتزام بارتداء الكمامات ومراعاة الإجراءات والضوابط الاحترازية.



وعلى مديري المديريات إرسال مندوبيهم لتسلم الزي الأزهري من الوزارة علمًا بأن التوزيع بالمديريات سيتم بدءًا من الأحد 15/ 5 /2022م وحتى الخميس 19/ 5 / 2022م، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا.