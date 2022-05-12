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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال إبريل

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، عن تتويج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد، بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج عن شهر أبريل الماضي.

 

وذكر الحساب الرسمي لرابطة الدوري الإنجليزي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن رونالدو هو أفضل لاعب في البريميرليج خلال شهر أبريل.

 

وأضاف حساب البريميرليج، أن رونالدو سجل  5 أهداف خلال 360 دقيقة شارك فيها مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي خلال الشهر الماضي.

أرقام كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد:

شارك رونالدو مع مانشستر يونايتد في 30 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي، سجل خلالهم 18 هدفا، وصنع 3 آخرين.

كما لعب رونالدو مباراة واحدة في كأس الاتحاد الإنجليزي، لم يصنع أو يسجل خلالها أي هدف.

وخاض رونالدو 7 مباريات في دوري أبطال أوروبا، سجل خلالهم 6 أهداف.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ كريستيانو رونالدو 35 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

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