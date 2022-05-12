كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال إبريل

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، عن تتويج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد، بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج عن شهر أبريل الماضي.

وذكر الحساب الرسمي لرابطة الدوري الإنجليزي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن رونالدو هو أفضل لاعب في البريميرليج خلال شهر أبريل.

وأضاف حساب البريميرليج، أن رونالدو سجل 5 أهداف خلال 360 دقيقة شارك فيها مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي خلال الشهر الماضي.

360 minutes ➡️ 5 big goals.



Cristiano Ronaldo is the @premierleague Player of the Month for April.#FIFA22 #FUT pic.twitter.com/dmIridOooT — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) May 12, 2022

أرقام كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد:

شارك رونالدو مع مانشستر يونايتد في 30 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي، سجل خلالهم 18 هدفا، وصنع 3 آخرين.

كما لعب رونالدو مباراة واحدة في كأس الاتحاد الإنجليزي، لم يصنع أو يسجل خلالها أي هدف.

وخاض رونالدو 7 مباريات في دوري أبطال أوروبا، سجل خلالهم 6 أهداف.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ كريستيانو رونالدو 35 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.