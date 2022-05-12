المؤلفة والمخرج ساندوني كثيرا.. مي كساب: دورى في أحلام سعيدة تعبنى نفسيا

كشفت الفنانة مى كساب عن تفاصيل دورها فى مسلسل أحلام سعيدة والصعوبات التى واجهتها فى خوضها لدور "ليلى" فى المسلسل الرمضاني.



وقالت "كساب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الستات والمذاع عبر فضائية النهار ، أن دور ليلى تعبتنى نفسيا نظرا لكونها شخصية طيبة، ساذجة، متواضعة وجعلتها تفكر كثيرا قبل خوض أى مشهد فى الدور والمؤلفة هالة خليل وضعت تفاصيل مؤثرة والمخرج عمرو عرفة ساندها كثيرا فى خروج مشاعرها بشكل مبهر .



ولفتت إلى أنها شاهدت لنماذج محيطة بها لرجال يتزوجون على زوجاتهم وتتفاجئ الزوجة بعد ذلك بهذا الأمر ولكن شخصية ليلى كانت مفاجأتها فى المسلسل انها طلبت من زوجها الزواج بأخرى نظرا لعدم قدرتها على الإنجاب .

ولفتت مى كساب، إلى أن الأمومة قامت بتغيير شخصياتها للأفضل مؤكدة أن الأمهات تحمل مسئوليات كبرى معقبة "الأمومة بطولة كبيرة محتاجة حد نازل من الفضاء".