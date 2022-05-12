عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المؤلفة والمخرج ساندوني كثيرا.. مي كساب: دورى في أحلام سعيدة تعبنى نفسيا

مى كساب
مى كساب

كشفت الفنانة مى كساب عن تفاصيل دورها فى مسلسل أحلام سعيدة والصعوبات التى واجهتها فى خوضها لدور "ليلى" فى المسلسل الرمضاني.


وقالت  "كساب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الستات والمذاع عبر فضائية النهار ، أن دور  ليلى تعبتنى نفسيا نظرا لكونها شخصية طيبة، ساذجة، متواضعة وجعلتها تفكر كثيرا قبل خوض أى مشهد فى الدور والمؤلفة هالة خليل وضعت تفاصيل مؤثرة والمخرج عمرو عرفة ساندها كثيرا فى خروج مشاعرها بشكل مبهر .


ولفتت إلى أنها شاهدت لنماذج محيطة بها لرجال يتزوجون على زوجاتهم وتتفاجئ الزوجة بعد ذلك بهذا الأمر ولكن شخصية ليلى كانت مفاجأتها فى المسلسل انها طلبت من زوجها الزواج بأخرى نظرا لعدم قدرتها على الإنجاب .

ولفتت مى كساب، إلى أن الأمومة قامت بتغيير شخصياتها للأفضل مؤكدة أن الأمهات تحمل مسئوليات كبرى معقبة "الأمومة بطولة كبيرة محتاجة حد نازل من الفضاء".

مي كساب رمضان الستات المسلسل الرمضاني إنجاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 12-5-2022.. فيديو

التعليم تقرر احتساب درجة الامتحان الإلكتروني الكاملة في عربي 2 ثانوي

استشهاد اللواءين منتصر أبو دقة وأحمد محيي عقب مأمورية مطاردة مستريح أسوان

استولى على 500 مليون جنيه بحجة تشغيلها.. عقوبات مشددة تنتظر مستريح أسوان

بتراجع 30 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الخميس 12 مايو 2022.. تعرف عليها

حكم لبس الرجل دبلة خطوبة من الذهب .. الإفتاء توضح

ضياء السيد: كيروش كان مصمماً على خروج شريف بعد دخوله في مباراة الكاميرون

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار بعد بيانات التضخم الأمريكية

ترشيحاتنا

مبروك عطية يطالب بتحريم الزواج في حالتين بقانون الأحوال الشخصية.. فيديوجراف

رغم الحرب والعقوبات.. الروبل الروسي أفضل العملات أداءً في العالم

السعودية.. إطلاق خدمة زيارة نزلاء السجون عن بعد للأقارب عبر منصة أبشر

ألمانيا تتهم روسيا باستخدام الطاقة سلاحا ردا على العقوبات الغربية

جازبروم الروسية تتوقف عن استخدام خط أنابيب رئيسي يمر عبر بولندا

خطأ فني وتحقيق وقرار عاجل.. ماذا حدث لسيستم امتحان 2 ثانوي؟|القصة الكاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صناع مسلسل انحراف في ندوة صدى البلد| روجينا: أرفض ظلم المرأة.. لوسي: شيلت حواجبي بالموس.. رؤوف عبد العزيز: اختارنا قصة المسلسل من 50 قضية حقيقية

القوات المسلحة: مقتل 23 تكفيرياً بشمال سيناء واستشهاد 5 من قوات إنفاذ القانون

الشيطان صفق لها.. كيف أقنعت امرأة زوجها العرفي بقتل عشيقها والتمثيل بجثته؟

بريانكا شوبرا المثيرة للجدل.. ملكة جمال بوليوود تخطف التريند..ما قصتها؟

فيديو

مصطفى البنك طلع مفلس .. قصة مستريح أسوان الذي أكل مال أهله

كيف استولى مستريح أسوان على أموال ومواشي الأهالي ..فيديو

صناع مسلسل انحراف في ندوة صدى البلد| روجينا: أرفض ظلم المرأة.. لوسي: شيلت حواجبي بالموس.. رؤوف عبد العزيز: اختارنا قصة المسلسل من 50 قضية حقيقية

الرئيس طالبنا بتطوير المنظومة القضائية وتحسين الخدمات .. أبرز تصريحات وزير العدل..فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ