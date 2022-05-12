المانجو أبرزها.. 6 أطعمة وفاكهة تحافظ على نسبة الأكسجين في الدم

أطعمة عديدة تساعد فى الحفاظ على نسبة الأكسجين في الجسم وحماية الأنسجة لأنها تحتوي على فيتامينات والمعادن لها درجة حموضة قلوية ضرورية للحفاظ على تدفق الدم إليك وفقا لموقع هيلث نقدم قائمة الأطعمة التي يجب تناولها لزيادة مستويات الأكسجين في الدم.

1. الأفوكادو

الأفوكادو غني بالفيتامينات أ ، ب 3 ، ب 6 ، ب 12 ، الكولين يمكن تناول نصف حبة أفوكادو يوميًا في العصائر أو السلطات أو سندويشات التاكو اللذيذة لزيادة مستويات الأكسجين لديك وتحسين صحتك العامة.

2. الرمان

يحتوي الرمان على الحديد والنحاس والزنك والفيتامينات B3 و B6 والتي تعمل على تحسين تدفق الدم و توسيع الأوعية الدموية والحفاظ على صحة البشرة .

3-تناول الكيوي

استهلك كيوي كبير في اليوم. يمكنك أيضًا إضافته إلى العصائر والعصائر والسلطات لزيادة استهلاك الفيتامينات والمعادن التي تساعد على زيادة تشبع الأكسجين في الدم.

4. الشمام

الشمام مصدر كبير للفيتامينات أ ، ب 3 ، ب 5 ، ب 6 ، ج ، الكولين ، حمض الفوليك ، الحديد ، ومضادات الأكسدة هذه الفاكهة منخفضة السكر ويمكن أن يستهلكها الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم.

5. المانجو

المانجو الناضج غني بالفيتامينات أ ، ب 3 ، ب 5 ، ب 6 ، ج ، والحديد والنحاس ضروريان لزيادة مستويات تشبع الأكسجين في الدم. تحتوي على مضادات الأكسدة مثل فيتامين سي والكاروتينات والمركبات الفينولية التي تساعد في الحفاظ على الصحة العامة

6. الخوخ

الخوخ بالفيتامينات A و B3 و B5 و B6 والحديد والزنك ومضادات الأكسدة التي تمنع تلف الجذور الحرة وتساعد في الحفاظ على وظائف الجسم المناسبة.