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مرأة

أخصائية: لكل علامة في الجسم دلالة على نقص بعض الفيتامينات

علامات تدل على نقص
علامات تدل على نقص الفيتامين في الجسم

قد ينقص الجسم بعض الفيتامينات المهمة واللازمة لعمل أجهزة الجسم؛ حيث أن الجسم لا يحصل على ما يكفيه من الأطعمة، إلا أن المكملات الغذائية يجب أن تؤخذ من آن لآخر، وعندما نشعر ببعض الأعراض كـ الضعف، أو تساقط الشعر، أو بهتان البشرة، وغيرها من المشاكل الصحية.

 

علامات تدل على نقص الفيتامين في الجسم 

 

وقالت الدكتورة حنان محمود، أخصائية علاج حالات السمنة والنحافة، ان البعض يتساءلون كيف أعرف أي نوع فيتامين ينقصك؛ حيث انه يمكن للجسم مع كبر السن، أو حتى مع قلة تناول بعض العناصر الغذائية في الطعام ان يعاني من نقص بعض الفيتامينات، والتي بدورنا يجب ان نحصل عليها من الادوية والمكملات.
 

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وأفادت حنان محمود في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، أن لكل علامة تظهر على الجسم لها دلالة على نقص بعض الفيتامينات، وهو ما سنقوم بتوضيحه في السطور التالية، ومن أبرزها :

- نقص فيتامين A :
و إذا كنت تعاني من الالتهابات المتكررة وخصوصا في الجزء العلوي من الجهاز التنفسي، ظهور تقرحات في الفم، العشى الليلي، جفاف وتقشر الجلد، ويتوفر فيتامين A  فيما يلي :
- زيت كبد الحوت-الجبن -اللبن -القشدة.
- النباتات الخضراء والملونة مثل السبانخ - الجزر -الخس - الكرنب -البندورة -البقول -الخوخ –عصيرالبرتقال .

 

علامات تدل على نقص الفيتامين في الجسم 


-  نقص فيتامين B :
وإذا كنت تعاني من الاجهاد المتواصل، عدم القدرة على التركيز، تشقق الشفاه، التحسس من الضوء ، القلق المستمر، الارق، فأنه يتوفر فيتامين B في :
الخميرة -الكبد -اللحوم – صفارالبيض الخضروات -الفواكه -الفول السوداني -السبانخ -الكرنب -الجزر .

- نقص فيتامين C :
ويمكن للاصابة المتكررة بالبرد، وحدوث نزيف اللثة، عدم التئام الجروح بسهولة، فأنه يتوفر فيتامين C في :
الكبد - والطحال والموالح بكثرة و(عصير اليمون-البرتقل اليوسفي) و الفرولة-الجوافة -الفجل -التفاح الكرنب -البقدونس -البندورة.

نقص فيتامين D :
وإذا كنت تعاني من.آلام المفاصل آلام الظهر، وتساقط الشعر، فإنه يتوفر فيتامين D في :
والقشدة -اللبن - صفارالبيض - وفي اشعة الشمس .

- نقص في فيتامين E  :
وإذا كنت تعاني من الشعور بالتعب عند اقل جهد بطىء التأم الجروح، فأنه يتوفر فيتامين E في :
الخضار الورقية كالخس والجرجير والبقدونس والسبانخ وزيت بذرة القطن وزيت الصويا وزيت الذرة وبادرات القمح

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