بالدليل العلمي.. 5 فيتامينات يجب أن تتناولها يوميا

تحتاج أجسامنا إلى الفيتامينات بجانب النظام الغذائي الذي نتبعه؛ حيث أن أغلب الأنظمة الغذائية التي نتبعها تفتقر إلى القيمة الغذائية والفيتامينات، مما يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مثل نزيف اللثة وتقرحات الفم وضعف الرؤية الليلية وغير ذلك.

فيتامينات هامة يحتاجها الجسم





وقال الدكتور رأي رضا المردي، اختصاصي تغذية معتمد ومدرب تمرينات بدنية متخصص، أن الحصول على الفيتامينات تمنع الإصابة بالشيخوخة المبكرة، وتحافظ على لحالة المزاجية، بالإضافة إلى أنها تعزز مناعة الجسم، وفقا لما نشر في موقع Eat This Not That .





وأضاف المردي، انه استشارة الطبيب والقيام بعمل فحوصات قبل الحصول على الفيتامينات لمعرفة المكملات الغذائية التي يحتاجها الجسم، ومواعيدها والجرعة المناسبة لكل حالة، ومن أبرز الفيتامينات التي يحتاجها الجسم ما يلي :



- فيتامين A :

يوضح المردي أن فيتامين A هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون يلعب دورًا في الحفاظ على صحة البصر والجلد. كما أنه ضروري لتكوين العظام والحفاظ عليها بشكل صحيح. كما يساعد على منع الالتهابات وعلى سرعة التئام الجرو".

وينصح المردي، بأن أفضل طريقة "للحصول على الاحتياجات اليومية من فيتامين A هي تناول الجزر والبطاطا الحلوة والسبانخ واللفت والبروكلي والشمام والمانجو والمشمش والخوخ والبابايا والطماطم"، مشيرًا إلى أنه يمكن أيضًا "تناول مكمل غذائي إذا كان الشخص لا يأكل ما يكفي من هذه الأطعمة".



- فيتامين B6 :

وأكد المردي أن "فيتامين B6 فيتامين قابل للذوبان في الماء وهو ضروري لوظيفة الأعصاب الطبيعية وإنتاج خلايا الدم الحمراء. كما يشارك في إنتاج البروتين وتكاثر الحمض النووي، ويساعد فيتامين B6 الجسم على إنتاج السيروتونين والدوبامين والنورادرينالين والإيبينفرين والنواقل العصبية الأخرى المسؤولة عن تنظيم الحالة المزاجية، وينظم أنماط النوم والشهية ومستويات الطاقة، وتحفيز الحاة المزاجية الجيدة ، ويسهم في استجابات الإجهاد ومعدل ضربات القلب وضغط الدم والإثارة، أما الإبينفرين فيساعد في إفراز الأدرينالين ويمكن أن يزيد اليقظة".

فيتامينات هامة يحتاجها الجسم





- فيتامين C :

ويقول المردي، إن فيتامين C هو أيضًا قابل للذوبان في الماء ويلعب دورًا في العديد من عمليات التمثيل الغذائي. ويساعد في الحفاظ على الأنسجة الضامة والعظام الصحية، وفي تكوين الكولاجين ويدعم جهاز المناعة. ويعد فيتامين C ضروريًا لإنتاج الكارنيتين، وهي مادة تنقل الأحماض الدهنية إلى الميتوكوندريا حيث يتم استخدامها لإنتاج الطاقة".



- فيتامين D :

وأضاف المردي، إلى أن "فيتامين D هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون يساعد على تنظيم مستويات الكالسيوم، التي تصب بشكل رئيسي في صحة العظام وتمنع تقلص العضلات. ينتج الجسم فيتامين D بشكل طبيعي من التعرض لأشعة الشمس، لكن لأن الكثيرين لا يحصلون على ما يكفي من ضوء الشمس بسبب خيارات نمط حياتهم، فإنهم يمكن أن يعانوا انخفاض مستويات فيتامين D في الجسم.



- فيتامين E :

بحسب ما ذكره المردي فإن "فيتامين E هو أحد مضادات الأكسدة، التي تحمي الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة، وهي عبارة عن جزيئات غير مستقرة يمكن أن تسبب تلفًا خلويًا إذا ازدادت نسبتها في الجسم، يحدث ما ما يسمى بـ"الإجهاد التأكسدي"، والذي يمكن أن يصيب الضرر الناجم عنه إلى الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكري ومرض الزهايمر ومرض باركنسون وأمراض أخرى".