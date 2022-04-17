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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للحامل .. اعرفي فوائد فيتامين هـ ومصادره

فيتامين هـ
فيتامين هـ

فيتامين هـ من المغذيات الدقيقة الأساسية التي تساعد في صحة الأم ونمو الجنين، وهو أحد مضادات الأكسدة القابلة للذوبان في الدهون ولها أدوار مهمة في تقوية المناعة والوقاية من الاضطرابات الالتهابية.

يقترح الخبراء فيتامين هـ بالكمية الموصى بها لأن تناوله بكميات كبيرة ومنخفضة يمكن أن يسبب مشاكل للأم الحامل والجنين.

 

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أطعمة تحتوي على فيتامين هـ

1. الذرة 

تحتوي الذرة على اثنين من الأيزومرين السائدين: ألفا توكوفيرول وجاما توكوفيرول، يقلل هذان المركبان من خطر الإجهاض خلال الأشهر الثلاثة الأولى، يلعب فيتامين E الموجود في الذرة أيضًا دورًا أساسيًا في منع المضاعفات المرتبطة بالإجهاد التأكسدي أثناء الحمل. 

2. الفستق 

الفستق غني بغاما توكوفيرول ، أحد أشكال فيتامين هـ، هذا الجوز كثيف المغذيات غني أيضًا بالمكونات الحيوية الأخرى مثل البوتاسيوم ، فيتوستيرول ، والكاروتينات، يساعد في تقليل ضغط الدم ومحتوى الجلوكوز أثناء الحمل. 

3. بذور عباد الشمس / زيت 

يمكن أن تكون بذور عباد الشمس أفضل وجبة خفيفة صحية غنية بفيتامين هـ ، ويمكن استخدامها أيضًا في العديد من المخبوزات وتزيين السلطة، أظهرت دراسة أن بذور عباد الشمس غنية بفيتامين هـ مقارنة ببذور الكتان وفول الصويا، هذا المضاد الحيوي للأكسدة يقلل من مخاطر السمنة وسكري الحمل وارتفاع ضغط الدم، تساعد المركبات الفينولية الموجودة في زيت عباد الشمس على منع مخاطر حدوث مضاعفات الحمل. 

فيتامين ه أطعمة تحتوي على فيتامين ه ضغط الدم فوائد فيتامين هـ للحامل ​​​​​​​health

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