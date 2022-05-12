بوتين يعتبر العقوبات على بلاده تضر بالغرب أكثر من روسيا.. فيديو

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العقوبات المفروضة على بلاده بسبب الحرب في أوكرانيا أضرت بالدول الغربية أكثر من روسيا التي شدد على أنها تتحلى بالمرونة في وجه "التحديات الخارجية".

وقال بوتين خلال اجتماع حكومي أذاعته فضائية يورونيوز عربية لقطات منه، إن الحكومات الغربية "التي تنقاد بطموحات سياسية متضخمة وقصيرة النظر وبالرهاب من روسيا، توجه ضربة أقوى بكثير لمصالحها الوطنية واقتصاداتها .

وأضاف في تصريحات نقلها التلفزيون "نلاحظ ذلك قبل أي شيء بالنظر إلى الارتفاع الحاد للتضخم في أوروبا الذي يقترب من 20 بالمئة في بعض البلدان".



وأشار الرئيس الروسي إلى أنه "من الواضح أن استمرار الهوس بالعقوبات سيؤدي حتما إلى عواقب بالغة الصعوبة على الاتحاد الأوروبي ومواطنيه". وأكد أن "روسيا تدير أمورها بثقة في وجه التحديات الخارجية".