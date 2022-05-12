ضبط 3000 عبوة أدوية بشرية مجهولة المصدر داخل محل بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، ضرورة المتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات وضبط أي ممارسات سلبية ضارة بالمستهلك واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطن والوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين.

وقامت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة بالتعاون مع إدارة الرقابة والمتابعة بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة وإدارة تموين كفر الدوار وهيئة الدواء المصرية فرع البحيرة بحملة مكبرة على الصيدليات بنطاق مركز ومدينة كفر الدوار.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3000 عبوة أدوية بشرية مجهولة المصدر وبدون فواتير وغير مسجلة بوزارة الصحة بداخل محل يدار على هيئه صيدلية وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

وشدد محافظ البحيرة على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين ولكل من تسول له نفسه التلاعب بصحة وحياة المواطن.