التأمين الصحي: الدولة تتحمل 5٪ من الحد الأدنى للأجور عن المواطن الواحد

كشف حسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، تفاصيل البروتوكول التعاوني بين هيئة التأمين ووزارة التضامن لتوفير خدمة صحية جيدة للمواطن.

وقال صادق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة " دي ام سي "،:" منظومة التأمين الصحي تولي اهتماما كبيرا بمجموعة من الفئات، مثل تكافل وكرامة ومواطني دور الرعاية وذوى الهمم والعمالة غير المنتظمة".

وأوضح: "وزارة التضامن تتحمل ما يقرب من ٣ مليارات جنيه لدعم غير القادرين علي العلاج، كما تتحمل الدولة ٥٪ من الحد الأدنى للأجور عن المواطن الواحد.

