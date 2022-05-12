بعد زيادتها.. القائمة الكاملة لأحدث أسعار سيارات مبادرة الإحلال في مصر.. تفاصيل

شهدت الاصدارات المطروحة داخل مبادرة الاحلال والتجديد، حالة من ارتفاع القيمة السعرية الخاصة بجميع الطرازات المقدمة بعد إرتفاع سعر الدولار، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة تتراوح بين 28 الف جنيه حتى 75 الف جنيه.
وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأسعار السيارات المطروحة داخل مبادرة الاحلال بعد الزيادة السعرية الجديدة.
1 – نيسان صني
الفئة الأولى مانيوال بقيمة قدرها 223.750 ألف جنيه.
الفئة الثانية أوتوماتيك بقيمة قدرها 244.850 ألف جنيه.
الفئة الثالثة أوتوماتيك بقيمة قدرها 258.350 ألف جنيه.
الفئة الرابعة أوتوماتيك بقيمة قدرها 269.350 ألف جنيه.
2 – نيسان سنترا
الفئة الأولى بقيمة قدرها 340.850 ألف جنيه.
الفئة الثانية بقيمة قدرها 358.850 ألف جنيه.
3 – شيري تيجو 3
تقدم السيارة شيري تيجو 3 عبر فئة واحدة من التجهيزات وبقيمة قدرها 283 ألف جنيه.
4 – شيري اريزو 5
الفئة الأولى مانيوال بقيمة قدرها 203 ألف جنيه.
الفئة الثانية أوتوماتيك بقيمة قدرها 243 ألف جنيه.
5 – هيونداي النترا HD
الفئة الأولى بقيمة قدرها 291.250 ألف جنيه.
الفئة الثانية بقيمة قدرها 298.250 ألف جنيه.
الفئة الثالثة بقيمة قدرها 311.250 ألف جنيه.
الفئة الرابعة بقيمة قدرها 315.250 ألف جنيه.
6 – هيونداي اكسنت RB
الفئة الأولى بقيمة قدرها 264.250 ألف جنيه.
الفئة الثانية بقيمة قدرها 274.250 ألف جنيه.
الفئة الثالثة بقيمة قدرها 280.250 ألف جنيه.
الفئة الرابعة بقيمة قدرها 290.250 ألف جنيه
الفئة الخامسة بقيمة قدرها 300.250 ألف جنيه.
7 – شيفروليه اوبترا
يبلغ سعر السيارة شيفروليه اوبترا 244.765 ألف جنيه.
8 – لادا جرانتا
الفئة الأولى مانيوال بقيمة قدرها 179.100 ألف جنيه.
الفئة الثانية بقيمة قدرها 208 ألف جنيه.
الفئة الثالثة بقيمة قدرها 218 ألف جنيه.
9 – بي واي دي
الفئة الأولى مانيوال بقيمة قدرها 213 ألف جنيه.
الفئة الثانية أوتوماتيك بقيمة قدرها 243 ألف جنيه.