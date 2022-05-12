بعد زيادتها.. القائمة الكاملة لأحدث أسعار سيارات مبادرة الإحلال في مصر.. تفاصيل

شهدت الاصدارات المطروحة داخل مبادرة الاحلال والتجديد، حالة من ارتفاع القيمة السعرية الخاصة بجميع الطرازات المقدمة بعد إرتفاع سعر الدولار، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة تتراوح بين 28 الف جنيه حتى 75 الف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأسعار السيارات المطروحة داخل مبادرة الاحلال بعد الزيادة السعرية الجديدة.

أسعار السيارات المطروحة داخل مبادرة الاحلال

1 – نيسان صني

الفئة الأولى مانيوال بقيمة قدرها 223.750 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك بقيمة قدرها 244.850 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك بقيمة قدرها 258.350 ألف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك بقيمة قدرها 269.350 ألف جنيه.

أسعار السيارات المطروحة داخل مبادرة الاحلال

2 – نيسان سنترا

الفئة الأولى بقيمة قدرها 340.850 ألف جنيه.

الفئة الثانية بقيمة قدرها 358.850 ألف جنيه.

أسعار السيارات المطروحة داخل مبادرة الاحلال

3 – شيري تيجو 3

تقدم السيارة شيري تيجو 3 عبر فئة واحدة من التجهيزات وبقيمة قدرها 283 ألف جنيه.

أسعار السيارات المطروحة داخل مبادرة الاحلال

4 – شيري اريزو 5

الفئة الأولى مانيوال بقيمة قدرها 203 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك بقيمة قدرها 243 ألف جنيه.

أسعار السيارات المطروحة داخل مبادرة الاحلال

5 – هيونداي النترا HD

الفئة الأولى بقيمة قدرها 291.250 ألف جنيه.

الفئة الثانية بقيمة قدرها 298.250 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 311.250 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بقيمة قدرها 315.250 ألف جنيه.

أسعار السيارات المطروحة داخل مبادرة الاحلال

6 – هيونداي اكسنت RB

الفئة الأولى بقيمة قدرها 264.250 ألف جنيه.

الفئة الثانية بقيمة قدرها 274.250 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 280.250 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بقيمة قدرها 290.250 ألف جنيه

الفئة الخامسة بقيمة قدرها 300.250 ألف جنيه.

أسعار السيارات المطروحة داخل مبادرة الاحلال

7 – شيفروليه اوبترا

يبلغ سعر السيارة شيفروليه اوبترا 244.765 ألف جنيه.

أسعار السيارات المطروحة داخل مبادرة الاحلال

8 – لادا جرانتا

الفئة الأولى مانيوال بقيمة قدرها 179.100 ألف جنيه.

الفئة الثانية بقيمة قدرها 208 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 218 ألف جنيه.

أسعار السيارات المطروحة داخل مبادرة الاحلال

9 – بي واي دي

الفئة الأولى مانيوال بقيمة قدرها 213 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك بقيمة قدرها 243 ألف جنيه.