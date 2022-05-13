منها الغثيان وارتفاع ضغط الدم.. أعراض نوبات الهلع الجسدية

يصاب الكثير من الأشخاص باضطراب الهلع وتظهر العديد من الأعراض التي لا تتخيلها، حيث تكون نوبات الهلع الجسدية ناتجة من الضغط والخوف وقد يكون السبب في ذلك المشاعر الإنسانية الطبيعية والضرورية، والقلق ليس عاطفة، إنه اضطراب في عاطفة الخوف.

تعتبر أعراض نوبات الهلع في الواقع تجارب طبيعية ومتوقعة، لكنها تظهر بمرور الوقت بشكل أكثر وبكثافة متزايدة هذا لا يغير ما هم عليه فقط كيف يشعرون، ويمكن أن يكون لنوبات الهلع تأثير ضار على الجسم ومنها..

أعراض الجهاز الهضمي مثل الحموضة والغثيان وآلام المعدة.

خفقان القلب وزيادة ضغط الدم. تغيرات في الشهية اضطرابات الحيض؛ يمكن أن تكون جميع المشاكل العصبية مثل الصداع أو الإغماء من الآثار الجانبية لنوبات الهلع.



أما عن أعراض نوبات الهلع قبل وعند النوم يكون لعدة أسباب مثلا الخوف من الموت أثناء النوم أو الموت لشخص عزيز، وقد يكون أعراض ذلك القلق والبكاء وأحيانا الرجفة وعدم النوم والأرق، وقد يلجأ البعض إلي المهدئات والأدوية المنومة للتخلص من أعراض نوبات الهلع قبل وعند النوم.