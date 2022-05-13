تواصل شركة أستون مارتن من تعزيز تواجدها بعد أن كشفت النقاب عن النسخة DBX707 والتي تعد أول سيارة إنتاج يتم تصنيعها في ويلز منذ قرابة الـ 50 عامًا، بعد أن جاءت انطلاقتها عبر خط تجميع أستون مارتن في سانت أثا.

بقدرات قوية .. أستون مارتن تطرح نسختها DBX707 موديل 2022 |صور

و قام سايمون هارت وزير الدولة لويلز، وديفيد ديفيز وكيل وزارته بالاشراف على الانتهاء من تنفيذ هذه الايقونة الفريدة كاشارة على اهميها، على ان يتم انطلاقها تسويقيًا في اكثر من 50 دولة خلال الاشهر القادمة.

بقدرات قوية .. أستون مارتن تطرح نسختها DBX707 موديل 2022 |صور

وحسبما قال مدير العمليات في أستون مارتن " مايكل شتراوجان" : تفخر أستون مارتن بشدة بأنها تصنع منتجات رائدة في الصناعة مثل DBX707 من منشأة عالمية المستوى في ويلز ، ويسعدنا أن نرى النموذج الأول مكتملًا.

بقدرات قوية .. أستون مارتن تطرح نسختها DBX707 موديل 2022 |صور

القدرات الفنية للسيارة أستون مارتن DBX707 موديل 2022

تتمتع السيارة أستون مارتن DBX707 موديل 2022 بمحرك ثماني الاسطوانات طراز V مزدوج التيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 697 حصانا، و 663 رطلًا من العزم الاقصى للدوران، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي بتقنية الدفع الرباعي.

بقدرات قوية .. أستون مارتن تطرح نسختها DBX707 موديل 2022 |صور

وتصل السرعة القصوى للسيارة أستون مارتن DBX707 موديل 2022 إلى 193 ميلًا، مع امكانية الانطلاق والتسارع من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 3.1 ثانية فقط.

ويذكر أن اسعار السيارة أستون مارتن DBX707 موديل 2022 تبدأ من 232 الف دولار.