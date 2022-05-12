ابتزاز فتاة .. الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شابين من شارع استاد طنطا

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان “خطف شابين من آخر شارع إستاد طنطا”.

بالفحص تبين حضور 4 من أهلية “طالبة بإحدى الكليات” لمركز شرطة طنطا بمديرية أمن الغربية وبرفقتهم طالب "زميلها بذات الكلية" مصابا بسحاجات وكدمات، وأفادوا بقيام كريمتهم بإرسال صور شخصية له على هاتفه المحمول بإرادتها ، وقيامه بابتزازها مالياً ، فقاموا على أثر ذلك باستدراجه لإحدى المناطق بدائرة المركز وحضر برفقة زميل له بذات الكلية وقاموا بالتعدى عليه وإحداث إصابته دون زميله واصطحابه للمركز وبمواجهته أقر بذلك وبسؤال الطالبة أيدت ما سبق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.